李居明預告 薛家燕明年再做嫲嫲

【明報專訊】薛家燕昨日為玄學家李居明監製的紀錄片《通靈師》首映禮擔任嘉賓，並上台頒發早前參與海外影展所得獎狀，粵劇名伶龍貫天、陳鴻進、劉錫賢及Kawaii等到場支持。

家燕姐家居大裝修，近日搬到酒店暫住，跟兒子和孫仔減少見面，非常掛念。她與李居明往年拍檔為網上玄學節目講解12生肖運程，李居明預告明年虎年家燕姐會再做嫲嫲：「家燕姐的孫仔，無論相貌和八字都好到不得了。我查過他中文名（石汶栩）的筆畫，亦好夾八字。她的兒媳生產力高又優質，應該生多幾個小朋友，家燕姐應該會有3個孫，她的女兒明年會拍拖。」

家燕姐讚李居明厲害，批中兒子幾時結婚和生仔，同時也希望兩名女兒早日出閣。李居明提議可試試多穿紅衣有助催旺姻緣運，家燕聞言即說要幫女兒多添紅衣，但女兒未有接受意見。

業主口頭協議 新光戲院續租3年

李居明透露已跟新光戲院的業主達成口頭協議將續約3年，新租約由2022年3月起計，感激業主肯在租金方面調整寬減。他稱戲院早前受疫情影響曾關閉一段時間，但每月租金即使減半都要照支付，令經營非常困難。他說：「我已經退休，戲院生意每個月都蝕本，仍會繼續做，是希望對文化藝術界的一點支持。有消息稱正考慮在2026或2027年清拆新光，所以希望盡我所能續租，保存新光。」為增加收入，李居明打算每逢周日，將演出場地租予宗教機構活動之用。

記者：林蘊兒