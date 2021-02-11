東奧閉幕 MIRROR孖ERROR再做「攝石人」搶鏡 吳業坤周奕瑋獲無綫放生 陳約臨「無影」

何振然（左起）、方力申、吳業坤與周奕瑋（上圖）昨晚在東京，與香港的陳貝兒、鄭裕玲及鍾志光（下圖）連線主持無綫直播東奧閉幕節目。（視頻截圖）

【明報專訊】東京奧運昨晚閉幕禮，無綫今年派出方力申、陳約臨、吳業坤、周奕瑋及何振然前往日本採訪，但先後發生陳約臨、吳業坤與周奕瑋採訪運動員時，被狠批態度不尊重事件，要公開道歉。當中陳約臨訪問香港「劍神」張家朗奪金牌感受時失控公開「示愛」被全城鬧爆，雖然她寫親筆信認錯，但自此在奧運採訪中消失，昨晚閉幕直播都未獲安排出鏡；吳業坤與周奕瑋則有份亮相。

記者：陳釗

陳約臨上月26日在張家朗奪得花劍個人賽金牌後，採訪時表現興奮，對張家朗說：「我要叫你金家朗」、「我我我好鍾意你呀。點算？」還說要向對方送飛吻，隨即被網民鬧爆不尊重。無綫方面認為她過於興奮與開心，表示先讓她「冷靜一下」。結果陳約臨一直「冷靜」，未有再參與採訪，昨晚閉幕都未見她的影蹤。

陳約臨事件後，負責拍攝《東京五輪直送》的吳業坤與周奕瑋亦「出事」，他們截停訪問香港隊賽艇選手洪詠甄，吳業坤戲言：「無呀，你走啦。」被網民斥對運動員不尊重。吳業坤與周奕瑋速為失言公開道歉，洪詠甄亦幫口解圍，希望外界不要為這小事過度反應。

吳業坤與周奕瑋昨晚獲安排出鏡，與方力申及何振然做閉幕禮直播，與香港主持鄭裕玲、陳貝兒等連線，吳業坤談感受時說：「有機會到東京採訪奧運，好榮幸。」

「鄧謝配」接受MIRROR「挑戰狀」

ViuTV昨晚亦直播東奧閉幕禮，人氣男團MIRROR與ERROR擔任《奧運有得揀》嘉賓，他們跟開幕禮時一樣，在主持背後鬥做「超級攝石人」，整蠱做怪，姜濤作狀惜身旁的陳卓賢（Ian）和盧瀚霆（Anson Lo），又擺勝利手勢。

節目請到奧運港隊羽毛球混雙組合「鄧謝配」鄧俊文和謝影雪亮相，謝影雪被發現聽MIRROR歌曲《IGNITED》做運動，被問到想親近那名成員時？她妙答：「小朋友先做選擇。」鄧俊文則選江𤒹生（AK），兩人隨即擊掌。

有網民提議「鄧謝配」和MIRROR對戰打波，楊樂文（Lokman）即拿着「挑戰狀」向二人下戰書，「鄧謝配」爽快接受。

藝人洗版留言 賀李慧詩奪銅牌

此外，「牛下女車神」李慧詩昨日在東奧爭先賽奪得銅牌，是她繼2012年倫敦奧運後再添銅牌。不少圈中人收看賽事，紛紛在社交網洗版留言恭賀，包括汪明荃（阿姐）、洪永城、何韻詩、唐詩詠、姚子羚等。阿姐讚李慧詩：「為香港添了一個銅牌！勁。」唐詩詠說：「所有香港運動員都是，我們的驕傲。恭喜！李慧詩」麥明詩2016年曾到巴西里約奧運採訪過李慧詩，她分享與李慧詩合照，並貼出自己曾試過練場地單車的短片，說超級攰，連續踩5個圈已覺得想死，覺得李慧詩真的超級勁。

戴祖儀、涂毓麟昨日出席「虛擬運動體驗」活動，戴祖儀說有緊貼追看李慧詩比賽，替對方奪獎牌開心。她與涂毓麟對球類運動最感興趣，問是否想擔任奧運主持，可現場採訪運動員？他們說想做觀眾感受現場氣氛多一點，始終不是專業，主持交給專業人士。