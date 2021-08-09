【開箱】《食腦喪B》遲來的喪屍劇 廢青「食腦」變英雄

【明報專訊】無綫旗下的影視串流平台myTV SUPER近年開始推出原創作品，如綜藝節目《緣來自咖啡》、《雙祥見》及《鬼上你架車》，劇集方面有《非凡三俠》、《愛美麗狂想曲》及《智能愛人》等，大部分在myTV SUPER及內地影視平台上架後不久，均會安排在翡翠台播放，實行一劇多賣。至於上月23日上架的《食腦喪B》，由何廣沛、江嘉敏及蔣志光等合演，全劇20集。翻查資料，當歐美日韓已把喪屍題材差不多玩到爛，TVB才初嘗這劇種，若只在myTV SUPER上架，無收視壓力，不妨一試；若按照慣例之後會在翡翠台播放，下場可會像《刑偵日記》？無綫的「熟客」對喪屍劇可會受落？

解除屍毒 團圓結局

《食腦喪B》講廢青余陽光（何廣沛飾）花名喪B，工作假期回港後，身體出現異常，發生意外也死不去，身上傷口能自動復原，沒有心跳還能活動自如，不用吃不用睡，只想食人腦。他在好友兼法醫實習生古德明（郭子豪飾）及道士華倫（方紹聰飾）幫助下，吃下屍體人腦，才不會變成失控喪屍。從此喪B靠食人腦「醫肚」，然而他「食腦」後，擁有死者生前的記憶及技能，情况大概維持7天。他先後「啪」下露宿者、牧師、鋼琴家、股神的人腦，弄出連串笑話及感人故事。第5集講喪B食了股神腦後，沉迷炒股，透過大腦看到幾組數字即瞓身買股票，結果血本無歸。原來他看到的數字是跟股神的女友有關，最後更完成其遺願。編劇在此章節，加插《大時代》丁蟹、方展博及慳妹的情節，甚有心思。

感情線方面，某日喪B餓得失去理智，遇上麻雀館千金莫笑春（江嘉敏飾），追着對方的腦來吃。笑春以為喪B是變態狂，打到他跳落天橋。笑春患有先天紅斑狼瘡症及失眠症，她在喪B身邊卻能一夜好眠，二人成為歡喜冤家。其後喪B重遇暗戀多年的「女神」Bella（陳曉華飾），打算力追對方，Bella卻搭上有錢「賤男」戴雄浦（張彥博飾）。劇集尾聲，笑春知道喪B是喪屍後不離不棄，笑春其後遇襲身亡，喪B將她變成喪屍，最後笑春獲得「疫苗」解除身上屍毒，卻失去記憶。不過二人緣分未斷，感情重新開始，大團圓結局。

故事不差 製作粗疏

喪屍離不開「病毒」，起初懷疑喪B是在工作假期被「變種」蜘蛛咬傷後惹禍，其實是喪B的祖父余正甫（黃嘉樂飾）二戰時被日本人捉去做實驗，在其體內注射了喪屍基因，病發後變成喪屍，他不想害人而自殺，但基因已遺傳給兒子余祥劍（蔣志光飾）及孫兒喪B。余祥劍20年前自稱出軌離開妻兒，實情是病發不想連累家人，及後他被日本人捉去做實驗，研發出「大腦丸」抑制食腦慾望，但依然是喪屍。他偷走回港，打算與兒子一同自殺，以免遺禍人間。

劇集尾聲講日本恐怖組織派殺手申屠正輝（馬貫東飾）來港，監視及消滅喪B與余祥劍。喪屍科學家史葛（黎振燁飾）因研究「變種喪屍」時，令香港出現大規模「屍毒」爆發，最終發現喪B的口水是解除喪屍毒的「疫苗」，拯救了香港。劇中虛設二戰時期日本人研製「喪屍士兵」，這橋段不禁令人想起韓劇《屍戰朝鮮》。

《食腦喪B》的故事結構與劇情編排不差，利用喪B食腦後得到死者生前記憶及技能，道出不同階層人物的故事，頗有人情味，還諷刺廢青喪B平日應多「食腦」。劇中余家三姊弟妹：大A姐（朱智賢飾）、喪B及C妹（林凱恩飾）的「ABC」設定也很有趣。為了看來更年輕及「貼地」，編劇加入了不少潮語對白，還說喪B是巴士迷等。製作方面粗疏之處也不少，如喪B拿着的腦袋道具就假到不得了，看上去像啫喱。劇中主要場景火鍋店及麻將館，也過於整齊乾淨，失去實感。

演員表現方面，扮演廢青的何廣沛有喜感，與死黨古德明及華倫的場面最流暢自然。江嘉敏的演技略嫌生硬，說對白不夠自然，無論聲線及眼神等仍有待磨練。