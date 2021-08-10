安排林鄭李慧詩連線被開電視截糊 無綫否認評述員涉種族歧視或中傷

【明報專訊】東京奧運圓滿結束，3間免費電視台無綫、ViuTV及香港開電視播映奧運節目各出奇謀，昨日公布過去一星期（8月2至8日）的收視，無綫奧運節目收視成績排首位。前晚奧運閉幕禮，無綫平均收視15.5點 ；ViuTV再出動王牌MIRROR+ERROR，平均收視5.2點；至於香港開電視平均收視3.4點。前日早上的焦點賽事，場地單車女子爭先賽半決賽及銅牌賽，無綫最高收視12.8點，開電視最高收視3.2點，ViuTVsix為1.5點。

記者：林祖傑

無綫收視領先，但奧運播映期間先後發生「蝦碌」事件釀公關災難，先有陳約臨的失控、吳業坤被斥訪問運動員不尊重，前日又出現「甩轆」直播，特首林鄭月娥跟李慧詩驚喜連線，結果以「其他事務繁忙」聯絡不上，場面尷尬。原來同時段李慧詩正接受香港開電視訪問，網民笑無綫被cut線「食檸檬」。

李慧詩誤會是無綫來電

就有關前日被李慧詩「派檸檬」一事，無綫企業傳訊部總監黃德慧回覆《明報》，稱李慧詩早答應直播跟特首林鄭月娥連線的安排，無綫一直跟她保持連線待直播，其間李慧詩另一邊電話響，她誤會是無綫致電故接聽了，結果發生前日的情况。後來無綫再安排李慧詩跟特首連線，並在新聞報道播出。

烏干達跑手領獎做捶胸口動作

昨日網上又流傳於8月6日男子5000米賽事，烏干達世界紀錄保持者卓達基奪金，他領獎時做捶胸口的動作，無綫的評述員說：「嘩！係咪啲非洲猩猩睇得多！」有網民認為歧視並在網上呼籲向通訊局投訴。翻看有關片段，評述員講這句說話後，女主持補充是勝利手勢。

無綫方面回應就有關評述員對烏干達金牌運動員卓達基的說話有侮辱之嫌：「本台評述員形容男子5000米金牌得主卓達基 （Joshua Cheptegei） 行為像『非洲猩猩』一事，本台在此澄清，世界知名烏干達跑手卓達基除了是運動員身分更，是烏干達旅遊大使，而烏干達是擁有最多『Silverback黑猩猩』的地方，卓達基先生在運動場上勝利後均會在頒獎台上模仿『Silverback』捶胸口的勝利動作；同時間宣傳國家讓世界各地觀眾留意，而當時本台評述員只是以運動界所理解資訊客觀描述，並不構成任何歧視或中傷行為。」

無綫贏收視 開電視贏口碑

香港開電視在播映奧運節目獲好評。King Jer娛樂台的fb專頁搞投票選3個免費台哪個做得好，至昨晚有逾2.8萬人投票，開電視佔2萬多票、ViuTV有7000多票，TVB只有百多票。昨日香港開電視率先慶功，贏口碑外，又宣布直播創香港開電視開台以來最高收視，當中女子單打羽球決賽，中國代表陳雨菲擊敗台灣選手戴資穎奪金，最高接近7點收視（約46萬觀眾）。

有線寬頻通訊有限公司非執行董事曾安業表示，香港開電視就是專業和認真，很開心能做到觀眾一睇就感覺到。無綫於余詠珊年代解散體育組，有稱是無綫體育組人才過檔至有線？曾安業表示有線招攬最好的人才達成專業的目標，好開心能做到。問他前日直播訪問李慧詩令無綫「食檸檬」是否早預約？他說：「我覺得運動員分享開心成果是非常之好的事，至於對方哪個時間和誰做訪問，我就不清楚了！」

梁雨恩自爆有一秒想嫁張家朗

梁雨恩為香港開電視擔任東奧直播主持，對於無綫被批評有主持人及評述不專業，她開心自己沒被批評算是大步檻過，她說：「我覺得因為有專業評述員在場，自己唔識就盡量不好亂開聲，盡量不要在錯誤時間插嘴，啱嘅timing是好緊要。老實講，張家朗奪金一刻，我都有一秒想嫁畀佢，不過下一秒就返回現實，知道自己是一個專業的主持，不可以亂咁嚟，便含住泡眼淚繼續主持節目。」另外，無綫昨日公布收視，《刑偵日記》大結局（第25集）收視11.7點，接棒新劇《智能愛人》收視有12.3點。