紅館騷尾場 葉蒨文「出山」任嘉賓 太極向唐奕聰太太訴心底話

【明報專訊】太極樂隊前晚完成紅館演唱會尾場，已故成員唐奕聰（Gary）的太太一連兩晚到場支持，隊友輪流向Gary太太道出心底話，鄧建明（Joey）說：「如果你夢見Gary，麻煩幫我找回張八達通，因我去拜祭他時跌了。Gary好有善心，應該是想幫我做善事。」劉賢德（HiFi德）稱為Gary保存了很多HiFi碟和喇叭，叫她想聽音樂隨時找他。朱翰博（Ricky）怕Gary太太悶，願教對方打鼓。盛旦華笑說：「Gary太太識打鼓分分鐘叻過你。相信她已放低晒，繼續向前，開心過人生。」雷有輝（Patrick）稱Gary為工作不愛惜身體，多得Gary太太照顧，才可創作好作品留給大家。太極之後唱出《一生不再說別離》，其間Patrick哽咽，Joey也眼濕濕。

夏韶聲唱《童年時》憶Gary

前晚嘉賓葉蒨文、夏韶聲、林家謙及樂隊Mr.亦分享與太極的故事。夏韶聲拿着結他唱《童年時》，Joey以德高望重的叔父介紹對方，回想16歲時有幸一起夾Band，並引領全場觀眾高呼「阿公！」夏韶聲又憶述1985年重錄《童年時》，找Gary加插鋼琴聲，效果令大家非常滿意，他說：「大家都要記得Gary Tong！」

林家謙獲讚全能音樂人

葉蒨文與太極合唱《乾一杯》後笑說：「你們不要跟我傾偈，我回家睡覺了！」之後派飛吻落台。Joey多謝葉蒨文是第一個帶太極去美國登台的人，很惜他們。林家謙以鋼琴伴奏《怪你過分美麗》，獲太極讚是全能音樂人。第二晚任嘉賓的MIRROR成員Anson Kong（AK）主動要求跟太極自拍，Patrick笑說：「當然要喇，有得跟AK合照，你哋恨唔到㗎喇！」

Ricky戴夢夢關係似「過山車」

完騷後，太極表示完成兩場演出鬆一口氣，多謝嘉賓令演唱會生色不少。Ricky想演唱會加場，並相信任大名娛樂高層的戴夢夢會投資。追問兩人是否復合？ Ricky未有否認，以「過山車」形容與夢夢的關係。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com