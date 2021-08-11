李乘德被嘲「世紀軟飯王」 胡杏兒撐老公事業有成：佢可以唔使做

【明報專訊】胡杏兒與李乘德於2015年結婚，現育有3子，長子李奕霆快4歲、二子奕霖2歲，還有今年4月出世的細仔奕宏，一家五口幸福滿滿。胡杏兒近年主力到內地工作，最近她又返內地開工，李乘德留港陪伴兒子；他不時帶大仔與二仔去街，三人行父子裝曬溫馨，但惹「酸民」稱他是「世紀軟飯王」，老婆杏兒做生仔機器兼在內地辛苦掙錢。身為獵頭公司老闆的李乘德霸氣回應擁有幾間公司，生意好又有時間陪孩子。杏兒以長文撐李乘德，稱老公事業成功不愁生活，是101分好老公！

娛樂組

有網民在李乘德（Philip）的社交平台留言：「你真係世紀軟飯王，犀利過袁偉豪。日日喺度湊仔玩樂，老婆就生仔前後都要喺大陸辛苦拍戲。陰功。慘過生仔機器，又要生又要為生活拼搏。你間酒吧去咗邊？」

李乘德：有幾間公司生意唔錯

李乘德親回應該網民：「多謝關心，可能你唔知，本人用心做嘢做咗幾十年，現在有幾間公司，條隊唔算好大，得幾十人，但託賴，今年的生意唔錯，可以比到少少時間我陪小朋友，家庭和小朋友係最重要，希望你都會明白，酒吧仍然喺度，多謝關心，得閒落去飲杯嘢，我請。祝你健康開心快樂。」李乘德在英國生活時從事金融投資，返港後投資不同生意，包括獵頭公司，又跟朋友合資夜店生意等。網民讚李乘德的回應不失霸氣又EQ高。

相比較下胡杏兒更肉緊挺老公，以英文長文表示過往會忽略看見的評論或意見，今次不是為了回應任何評論，而是為了回應之前看到的一些意見。她稱老公在社交平台不高調，直至跟她在一起，決定公開他的IG是為了保護她與家人，向支持的人展示關於他們做的事。杏兒稱老公一直努力工作，現在他的生意成功建立起來，可以說若他不想工作便不用做，早在跟她相識之前已達成，這是他多年來努力工作的成果。由於她一直在內地工作，故老公花時間陪伴兒子，她非常感激老公，即使老公要工作，他也喜歡與兒子共度親子樂。

懷孕後到內地工作與錢無關

胡杏兒又稱老公的職業生涯到了這個階段，他的生意已穩定，可以容許他有更多家庭時間，亦支持她追求自己的事業。杏兒生3胎的懷孕後也在內地工作，她解釋並非一切跟金錢有關，她感到幸運是有機會去追夢與證明自己。她說應支持與尊重在任何行業努力工作的男性或女性。她最後亦送上祝福，說保持積極和快樂，生活也會有好事發生。李乘德搞笑給杏兒留言：「感謝李太太，自從你同我一起之後，你的英語更好！」

大讚李乘德是101分好老公

胡杏兒早前接受劉嘉玲主持的內地訪談節目《對照記》訪問於前晚播出，杏兒也提到工作與生活的平衡，說老公很支持她把握工作機會，在她眼中是101分的好老公。她透露李乘德曾對她說：「孩子不是我的第一位，你才是我的第一位。」她也心痛老公，因為娶了一個藝人而承受外界壓力與閒言閒語，犧牲更加多。杏兒已41歲，她說只要喜歡演戲便會繼續演。她跟劉嘉玲沒合作過，劉嘉玲看過《演員請就位2》後便邀杏兒擔任嘉賓。