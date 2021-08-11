何晉樂為《聲夢》畢業騷減肥 冼靖峰勤健身想騷肌

【明報專訊】何晉樂（Rock）及冼靖峰（Archie）於無綫節目《聲夢傳奇》經常被拿作比較，儘管雙雙晉身最後5強，但最終仍不敵大熱炎明熹落敗。

賽果屬其次，除贏了友誼，有實際工作才是王道，二人未有個人歌曲，已獲無綫安排聯同其他學員及多名導師舉行4場畢業演唱會《聲‧夢飛行 First Live On Stage》，對剛入行的他們簡直是「未出發、先興奮。」

Rock及Archie承認未有個人歌曲及正式出道，已有開騷機會大感興奮，Rock稱最重要是今次不再是錄影，可以現場獻唱給觀眾聽，非常期待。Archie稱雖然不是個人騷，但有機會踩上麥花臣場館舞台，能在千人面前獻唱已很開心。

問可會覺得太快？他們說：「所以我們都驚，不過是要進步的，個頭開得好好，有公司支持也希望可以承接住個氣勢。」

兩人爭住認是肥仔，開騷前首要準備就是瘦身，Archie預告希望努力健身給觀眾驚喜，問是否打算騷肌？他笑笑口說：「可能係啦。因為太短時間，盡量啦。」Rock自覺上鏡很肥，希望開騷前能減幾kg。

盼接觸不同範疇工作

Rock表示當歌手雖希望以音樂為主，但也想嘗試拍劇，他說：「大家經常覺得我好靜，木木獨獨，在鏡頭前有點呆，自覺是適合演戲的，好想大家可以見到我的另一面。」

Archie說：「不同類型工作都想嘗試，但比較想專注在音樂上，嘗試多些不同類型曲風，想做個全能歌手。」

記者：林祖傑