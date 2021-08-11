河正宇濫藥案開庭 鞠躬道歉認罪

【明報專訊】韓片《與神同行》43歲男星河正宇都算禍不單行，75歲父親金容建早前惹官司，遭36歲女友入稟控告他強迫墮胎未遂；昨日輪到河正宇為糾纏超過一年的濫藥案應訊，他在庭上認罪，又在庭外鞠躬道歉，祈求公眾原諒，承諾日後做個有正面影響力的演員，以此贖罪。

文：蘇珮欣

去年2月，河正宇被控借用胞弟車賢宇的名義，在首爾江南區某整容院非法注射麻醉藥。當時他否認濫藥指控，解釋到整容院為去除臉上疤痕，手術採用高強度激光，因此有需要使用麻醉藥。事件曝光後，警方立案調查，確認河正宇在2019年1月至9月期間做手術，過程中使用超出合理分量的麻醉藥，今年5月檢方對他作出罰款1000萬韓圜（約7萬港元）處分。

據悉檢方認為案情並非嚴重，罰款比判處有期徒刑更為適合，所以向法院申請毋須審判，直接向被告人開出罰單結案。不過，法院認為案件不適合以簡單程序處理，並於今年6月將案件移交法院審理。

檢方維持罰款決定

面對開庭審訊，韓媒報道河正宇聘請10名頂尖律師組成法律團隊，包括兩人曾任首席法官、一人曾為檢察官，另一人曾當警察。如此陣容令人嘩然。

濫藥案昨日上午在首爾中央地方法院開審，河正宇穿著黑色西裝現身法庭，他接受傳媒訪問時表示會誠實面對審判，又為事件影響社會感到抱歉。

韓媒引述法庭消息指，昨日檢方對河正宇非法使用麻醉劑一案，要求維持原判1000萬韓圜（約7萬港元）罰款，並追加8.8萬韓圜（約600港元）附加罰則。

河正宇在庭上認罪，懇求法官輕判，「我感到後悔，處事應該更慎重，對於自己未能成為榜樣，反而為同事及家人帶來麻煩而感到抱歉」，他又哽咽稱：「雖然感到羞恥，仍希望成為有正面影響力的演員，會努力挽回過錯，希望法官從輕發落。」河正宇律師也代為求情，指他正在深刻反省，對於過去草率的判斷感到愧疚。案件將在下月14日宣判。

河正宇離開法庭後表示一切順利，以後會更加小心翼翼地生活。對於聘請10名大狀一事，河正宇回應：「好像不是什麼特別的事」。

河正宇自從去年上映韓片《凶櫃》後，一直未有新作，據報他已完成電影《波士頓1947》及《夜行》的拍攝，目前正為Netflix原創作品《蘇里南》開工。