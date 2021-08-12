內地片商控抄襲 林小明強調劇本原創 劉德華《掃毒2》遭索償近億人幣

成都環球博納文化傳媒有限公司董事長苟鈺生稱，劉德華有份投資的《我的少女時代》（圖），跟其舊劇本部分情節相似。

《掃毒2：天地對決》由劉德華（左）與古天樂（右）主演，講述兩人曾是同門，及後勢不兩立。

【明報專訊】劉德華監製及主演電影《掃毒2：天地對決》於2019年上映，內地票房收逾13億人民幣。內地傳媒報道，成都環球博納文化傳媒有限公司董事長苟鈺生近日入稟法庭控告《掃毒2》涉抄襲其2006年執導電影《完美情人》，要求賠償近1億人民幣，而北京知識產權法院已對此立案。發行《掃毒2》的寰宇電影負責人林小明回覆《明報》查詢時強調，《掃毒2》屬原創劇本，他亦從未看過《完美情人》。

娛樂組

《掃毒2：天地對決》由邱禮濤執導，劉德華監製及主演，其他演員還有古天樂、林嘉欣、苗僑偉、鄭則仕等，全球票房收逾15億港元。近日成都環球博納文化傳媒有限公司以侵權為由，起訴《掃毒2：天地對決》6家出品公司，包括寰宇娛樂有限公司及劉德華等，要求賠償99,999,999人民幣。苟鈺生接受內地傳媒訪問時表示，《掃毒2：天地對決》的人物設置、情節、動作設計均與《完美情人》相同，兩套戲在敘事結構、故事背景、人物關係、重要情節、結局表達、人物職業、拍攝表現手法、人物海報設計、片名設計、服裝設計等多方面亦重合。

北京知識產權法院已立案

苟鈺生表示於2020年底發現《掃毒2：天地對決》有抄襲之嫌後，用了半年時間收集證據，早前將相關證據遞交至法院。報道指北京知識產權法院已對此立案。

曾向劉德華寄送劇本

根據內地百度百科有關《完美情人》搜狐視頻版本的介紹，故事講述丁力表面是成功企業家，暗地裏卻從事走私交易。半年前，他派人暗殺了在外偷情的妻子倩倩。義兄梁風為了報復，製造了珠寶店劫案引發警察介入調查。

至於《掃毒2：天地對決》則講述親睹父親被毒品所毁而疾「毒」如仇的慈善家兼金融巨子余順天（劉德華飾），懸紅一億殲滅香港最大毒販地藏（古天樂飾），引起軒然大波，其實兩人有不可告人的同門關係。

另外，苟鈺生還提到自己2007年大學畢業後，曾向劉德華及其公司映藝娛樂寄送一份名為《和劉德華一起唱歌》的電影劇本，雙方展開洽談合作。不過2008年汶川大地震，他的親友離世，他回家鄉幫忙，暫停電影工作。2015年劉德華有份投資的台灣電影《我的少女時代》上映大收旺場。苟鈺生表示那時覺得《我的少女時代》跟他的《和劉德華一起唱歌》劇本部分情節相似；他稱有當日與映藝娛樂來往的郵件作證明。

林小明：沒看過《完美情人》

對於《掃毒2：天地對決》被內地環球博納指控侵權，抄襲其公司在2006年拍攝的《完美情人》，發行《掃毒2》的寰宇電影負責人林小明接受《明報》訪問，強調《掃毒2》屬原創劇本：「《掃毒2》是原創劇本，我從來沒看過《完美情人》這部片，覺得風馬牛不相及，對方有何目的和用心就不得而知。」