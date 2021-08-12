何啟華生日燈箱打卡遭警截查 事後安慰粉絲不必內疚

何啟華的粉絲在港九新界各區買下巴士站燈箱廣告，為偶像賀壽，何啟華到場打卡（下圖），遭4名警察截查（上圖）。（網上圖片）

【明報專訊】ERROR成員何啟華（阿Dee）前日31歲生日，粉絲在港九新界各區買下巴士站燈箱廣告，為偶像生日應援。阿Dee為答謝粉絲心意，食完生日飯，走到巴士站燈箱廣告前打卡留念。其間有網民影到阿Dee與兩名女子在街上被4名警察截查的照片。阿Dee事後在社交平台上載照片報平台，他說：「我只係食完生日飯，打算影張相。最後：係成功嘅！放心，我已在歸家途中。大家都冇事我就真正放心。」兩小時後，阿Dee再在社交平台留言：「我心情很好，冇受任何影響，生日很快樂，不必感到內疚。」

阿Dee的粉絲「羊群」（粉絲暱稱）除巴士站燈箱廣告祝賀外，還以阿Dee名義分別送贈罐頭貓糧與善款給流浪動物機構，「香港群貓會」收到「羊群」送贈的罐頭，機構特別將最近收到的4隻流浪貓，以ERROR成員命名答謝。「沙律貓狗之家」亦收到以阿Dee名義送出的善款，網民讚「羊群」低調為偶像行善積福，值得學習。另外，ERROR隊長梁業（肥仔）在社交網公開跟經理人花姐（黃慧君）的片段，隔空送「肉嘴」給阿Dee賀壽。

姜濤2019年途經銅鑼灣被警截查

阿Dee並非首名在街上被警察截查的ViuTV藝人，MIRROR成員姜濤2019年9月在社會運動期間，一身黑色衫褲、黑色帽及口罩全黑色打扮途經銅鑼灣時，被警員截查。當時警員檢查其身分證及搜袋，查完沒發現便讓他離開。

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