肥媽鼎爺難忍年輕人對長者無禮

【明報專訊】肥媽（Maria Cordero）、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣昨日錄影無綫節目《代溝關注組》。肥媽和李家鼎都表示跟兒孫無代溝，笑言就算有，被他們雙眼「厲一厲」都不敢出聲。他們稱對時下某些年輕人對待長者和行動不便人士的不禮貌態度看不過眼，有時會忍不住上前教訓。肥媽和鼎爺皆認為禮讓、尊重和懂得分尊卑很重要，管教兒孫亦嚴格。鼎爺憶述：「李泳漢出世後一直只食素，試過有次吃飯扭計，前妻（施明）索性不給他吃，全日只給飲水，最後他自己找狗餅吃，從此不敢再揀飲擇食。」他表示也要隨着時代變化而調節，「我會照用老一套去教孫，但減半」。肥媽則堅持見到長輩不可以只Say Hi，或只叫Uncle和Auntie，要逐個尊稱他們。

無綫被指撤銷「限廚令」，對於是否開拍新節目，肥媽和鼎爺異口同聲表示未收到通知，交由公司決定。鼎爺笑言：「公司是老闆，我們只是砧板上的豬肉。」兩人對合作做節目表示歡迎，鼎爺還澄清與肥媽從無「牙齒印」。

游嘉欣擇偶條件高

「00後」游嘉欣自言對1990年代的東西有所認識，就算家姐大她10多年，姊妹間無代溝，跟父母有時卻會。擇偶標準會否跟父母有代溝？她說：「媽咪常說若拍拖，記得帶男朋友給她過目。我無帶過，就算拍拖都不告訴他們，覺得對方是結婚對象才會帶。我的擇偶條件比媽咪更高，揀得，媽咪應該都ok。」早前拍《開心大綜藝之暑假玩到盡》，嘉欣自言走保守路線，在泳衣外面再加件背心。她笑稱知大家身材都很「有料」，不敢穿那麼少布。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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