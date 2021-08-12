方皓玟堅持貼地創作 慰解同路人

方皓玟認為失與得其實在人生中不停出現，重點在於如何消化事情，當失去時，怎樣昇華自己去到另一個層次，面對往後的事。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】方皓玟首個紅館演唱會，去年4月因疫情關係延期，將於本月底舉行，演唱會主題由《The Spring of Hope》改為《Lost n Found》。苦等近兩年才開騷，她承認有點失望，但不至於氣餒，因相信要發生的事情，適當時候便會發生，故平常心面對。方皓玟認為失與得其實在人生中不停出現，很多東西都是一個對比、一個循環、一個互補的關係，演唱會想表達這兩年所失去的，但重點在於你如何消化一件事，當失去時，怎樣昇華自己去到另一個層次，加強去面對往後的事情，再去打拼，為香港做更多東西，積極又正面，這就是found。

記者：柯美

攝影：劉永銳

自覺思想正面的方皓玟（小明）承認也有悲觀時，只不過她喜歡用積極方法解決事情，她說：「悲觀完要以積極方法去處理事情，正如我首新歌《你好嗎》其中一句歌詞『暫時隨心沮喪』，頹一輪，悲觀完積極面對，是我的取態。有些人要頹到底，但我覺得唔work，所以嬲完、喊完、𤷪完，便的起心肝處理。我最多頹一兩天，發呆、放空，又或者睇書，排走情緒，然後就要將自己拉回來。（沒隔夜仇？）都幾十歲，化了。」

生活融入歌中惹共鳴

小明被封「療癒歌手」，對於是否認同其歌聲能療癒歌迷和香港人？她稱沒有刻意去想能否療癒別人，大家覺得她的歌有同感，安慰到大家，因為她夠貼地，生活跟大家無分別，都是這樣過日子，有同等感受，所以才有『你有多難過，我都知』等歌詞出現，從而在社會上產生一種情懷，方皓玟的創作等同方皓玟的生活，很容易有共鳴。

小明說：「我不是刻意這樣做，但都開心，做歌不難，做音樂得到大家喜歡和有同感才是最難，希望貼地的心一直做下去，用音樂代替說話鼓勵大家或分享大家的情緒。」

與日籍老公分隔兩地

過去兩年，小明也有失和得，失去很多工作機會，但感恩去年底做了一個網上直播騷，有過萬人觀看。至於得方面，她表示從來沒吃過那麼多住家飯，以前工作很忙，不能常到街市買餸和照顧家人，這兩年和家人朝夕相對，關係強了很多，得到很多家庭溫暖，兒子最開心，她說：「小朋友最重要是陪伴，如何教育是沒有一套方式，肯陪伴孩子閱讀和學習，有家人愛惜，學東西也會快一點，慶幸這兩年能陪伴兒子成長。」

根據統計，疫情期間夫妻離婚率甚高，她跟老公有否多了拗撬？小明說：「沒有，因為老公（日籍丈夫安田慎吾）在半年前已回日本工作，現在感覺像Long D，經常視像傾偈。」日本疫情持續惡化，會否擔心？她說：「日本沒強制人民做什麼，都常常提醒他要小心，保持衛生。」

盼兒子快樂成長

雖然小明很想老公來捧場，但應該來不到，並透露老公以前看完其演出，會像朋友般給意見，多數都喜歡。老公是否很支持她的工作？她說：「都支持，雖然他很傳統，很着重家庭生活，但認識我時，已知道我很喜歡工作，所以沒跟一般日本男士一樣，要求我不要工作，專心相夫教子，所以彼此有協議，要我分配好時間，工作和家庭之間取得平衡，管理好兒子，讓他快樂成長。」

不是怪獸家長

3歲的兒子「小小明」安田龍加（Luca）目前有學習跆拳道和英文等，但小明否認是怪獸家長，並說：「當然不是，絕對無我份，他才是小怪獸，我都怕了他，精力無窮，每天都要放電。Luca很有個性和主見，又熱情，很喜歡昆蟲，見到螞蟻已很開心，追住牠來玩。那種單純的快樂，提醒我無嘢是必然，要感恩、珍惜和享受，睇到小朋友清澈的眼睛，其實做人就是這樣，愈簡單愈好，平淡是福。」

為個唱戒糖操弗body

為了今次演唱會小明早已開始收身計劃，堅持運動鍛煉，所以在疫情期間未有發福，狀態大勇的她說：「打拳、健身、跑步，每星期做四五日，戒糖和澱粉質，我很喜歡吃甜品和澱粉質，尤其在懷孕時，無麵包不歡，肥了40磅，脹了一個碼，幾經努力才減磅。」

現在弗到爆的小明表示應該不會再追B，因為責任實在太大，工作時會牽腸掛肚，想專注照顧兒子，給他很多愛，所以多一個擔心兼顧不來，加上對工作仍充滿熱情，不想做全職媽媽，有工作又兼顧到一個小朋友就剛剛好。

髮型：Don Don@ D.A.K Hair

化妝：Nataliesoo@ndnco

服裝：MAX&Co.

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