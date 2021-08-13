【開箱】《意外真相》 如果老婆是間諜 盟友互相背叛

【明報專訊】今年4月西班牙語劇《第二聲鈴響》（The Innocent）在影視串流平台Netflix上架，講述男主角Mateo的太太Olivia出差到柏林，其間收到短片及照片，太太跟全裸男子在一起，Mateo懷疑老婆出軌，致電對方手機不通，打到酒店亦說沒此人入住，結果要請私家偵探調查究竟老婆發生何事；Netflix本月6日首播的美國及以色列合作劇集《意外真相》（Hit & Run），也是相近題材，而且男主角Segev在太太死後，才知對方的複雜背景，並牽涉到兩個國家的情報系統。

太太車禍亡 揭真實身分

《意外真相》講述在以色列特拉維夫當導遊的Segev已離婚，有念初中的女兒Ella；Segev工作期間認識了來自美國的舞蹈員Danielle，兩人迅即相戀並成婚。當Danielle返回紐約參與舞蹈團面試時，在特拉維夫街頭被車撞斃。Segev傷心欲絕，難以接受；另一方面着任職警員的表妹Tali調查肇事逃逸司機的背景，誓要找出真兇。其間有人闖入他的住所，擊斃對方後，轉瞬屍體已被移走，警方稱找不到血漬指模，認定他傷心過度出現幻覺。

從Tali的調查中得知肇事司機是美國人，Segev遂往紐約調查真相，他一度懷疑是在墨西哥當僱傭兵時出賣過的舊拍檔回來報復，連累了Danielle。他到紐約後住在以前特種部隊舊同袍Ron的家裏，並參與了外父Martin在當地為Danielle舉行的追思會。最離奇的是，翌日他再訪Martin寓所，已換了住客，而且上址看來像民宿，都是短期租約。Segev遂找在當地任職記者的舊愛Naomi幫忙，查探Martin的背景。他則在紐約逐家舞團查問是否認識Danielle，結果無意中在其中一個舞團的照片中發現Danielle，而她的真名其實是Sophie Dreyer。

劇中飾演Segev的李奧拉斯（Lior Raz）和記者出身的亞維艾沙奧夫（Avi Issacharoff）正是一連拍了3季以色列劇集《高牆邊的混亂》（Fauda）的幕後大腦，他倆想參與美國製作，遂跟《緝兇記》（The Killing）創作人妮歌約克（Nicole York）和當柏斯韋治（Dawn Prestwich）一拍即合。4人都是《意外真相》編劇，獨李奧拉斯一人參演。據悉此劇有關舊愛傷逝也是李奧的親身經歷，他的舊女友在恐怖襲擊中遇害，所以很明白男主角的心情。

美以兩國合作 因疫情停工

此劇分別在紐約及特拉維夫取景，2019年開鏡，拍了5個月，2020年初到以色列開工，但不久撞正疫情爆發，直到今年初才可再到當地取景。劇組表示停工期間，唯有把已拍攝的片段在美國處理剪接等程序，未知是否因此只有9集，而且尾聲是Segev知道真相了，前妻卻被殺，女兒Ella被綁走，下落不明，很明顯這個突然而來的結局是為第2季鋪路。

據報Netflix寄望此劇能像《紙房子》般在國際熱播，但暫時迴響不如預期。未知是否跟劇情的發展太過奇情有關？Segev獨自在紐約街頭調查太太Danielle的中情局人員背景期間，幾乎遇神殺神；避開警方或CIA或以色列情報組織摩薩德的追捕，更不知偷過幾多部汽車和電單車，比起《救參96小時》電影系列的里安納遜（Liam Neeson），更加智勇雙全和打不死；而且Segev曾是特種部隊，又當過僱傭兵，怎可能完全察覺不出枕邊人的間諜身分？抑或如劇中所說，美以兩國即使是盟友，也可能會互相背叛，一如夫妻關係，美麗的Danielle阻擋了Segev的視線，讓他看不見危險的警告。