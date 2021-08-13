男歌手韓子亮發文「某組合成員涉嫌迷姦」 「港版吳亦凡」帖文連結吳保錡社交網

韓子亮（右圖）發文連結保錡的社交網帳號，指他是港版吳亦凡與小豬（羅志祥），後兩者均曾捲入桃色風波。

【明報專訊】男歌手韓子亮近期推出粗口新歌，接受傳媒訪問時重提曾跟ERROR成員吳保錡發生搶咪事件，之後被對方在節目將事件放大嘲諷，感覺被欺負。昨日韓子亮在社交網連環發文，指「香港某組合成員涉嫌迷姦等行為」，叫對方如沒有道歉及悔意，受害人會接受訪問及報警。不過他之後指「迷姦事件」是有女網友跟他說的，要等對方給予實質證據。韓子亮又有標籤連結保錡的社交網帳號名稱，分別寫道「你準備退出娛樂圈」、「香港版吳亦凡小豬，新一代世紀渣男」。《明報》曾聯絡保錡，至截稿前未有回覆。

娛樂組

韓子亮與保錡曾是好朋友，數年前一同出席活動唱歌，其間韓子亮支咪無電，突然取去保錡手上的咪繼續唱，保錡在旁顯得愕然，並張開手表現疑惑。保錡曾在節目《ERROR自救TV》拿這次搶咪事件作話題，說自此對咪有恐懼，又致電邀請韓子亮上節目，最終韓子亮推卻。

不滿保錡拿搶咪事件作話題

韓子亮早前受訪時解釋，當日活動原本只邀請他一個，是他想保錡多點曝光機會，所以叫一起出席；韓子亮稱因支咪無電，焦急下快手拿了保錡支咪，心想大家應該有共識，不會介意。沒想到保錡不時拿此事來自我宣傳，令他感不快，覺得對方有機心。

韓子亮昨日在Instagram限時動態上載多張黑底白字圖片，圖中文字指「香港某組合成員涉嫌迷姦、狗公等行為，如果冇任何道歉或悔意，所有受害人將會接受訪問然後報警。唔需要告我哋誹謗，因為我哋有嘅係真材實料，睇住你成為香港版嘅吳亦凡」。他之後又再發文提及某組合成員涉「迷姦事件」，只是一名女網友相告，要收到對方的實質證據才可確認。

稱有證據 要求公開道歉

韓子亮又在另外一些限時動態帖文標籤保錡的Instagram（Ig）帳號名字，寫着︰「真係唔好意思，你覺得咁好玩。手頭上已經有七個畀你食過嘅事主準備企出嚟，如果你唔出嚟公開道歉，同所有受傷嘅女士道歉，意思係畀你玩過嘅女士，你準備退出娛樂圈，手頭上嘅證據加上佢哋肯做訪問。」韓子亮又說：「睇到你當初喺個節目真係好假，嚟緊準備有一份禮物送畀你，香港版吳亦凡小豬，新一代世紀渣男。」

保錡暫未有回應

韓子亮標籤ERROR與保錡的Ig帳號，並貼上多段保錡在節目《ERROR自救TV》拿搶咪事件作話題的視頻，他自言有情緒病，被「擺上枱」，兩年來還不停被「佢」的粉絲騷擾。

昨日就韓子亮的言論聯絡保錡及ERROR經理人，至截稿前未有回覆。