新劇《青春本我》為聲夢學員度身訂做 曾志偉：我可以做校工

【明報專訊】一連4場《聲·夢飛行Fisrt Live On Stage》昨晚於旺角麥花臣場館開鑼，《聲夢傳奇》15名學員與無綫及星夢高層曾志偉、樂易玲及何麗全中午舉行切燒豬拜神儀式，祈求演出順利。

曾志偉對於能開4場騷感開心，稱場地所限無法再加場，沒想過外界反應比預期好，連內部門票也不夠派，笑何麗全變「分飛燕」。志偉透露曾跟姚焯菲父母傾偈，發覺她比參賽初期思想成熟，對答有紋有路外，也明顯長高，甚至高過他。《聲夢》第2季舉行的暑假夏令營，吸引不少年齡介乎11歲至15歲的粉絲參加，水準不錯，志偉預告第2季參賽者會在賽前接受連串訓練才亮相，有信心他們的表現更成熟。

由15名學員主演的劇集《青春本我》，有報道指他們的緋聞也會寫落劇本，志偉解釋：「的確為各學員度身訂做角色，由李敏負責，她的女兒也是差不多這年紀，主要表達他們青春一面。叫我客串拍劇？做校工就可以，年紀上我真是阿公。」無綫新節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》，以身材出眾的女藝人大玩水戰成話題，與ViuTV節目《海陸勁技場》形式類似；志偉表示節目交由監製負責，他沒理會太多，即使節目類似也不出奇，無關誰抄誰，做好節目就夠。有傳他在電影《梅艷芳》扮演羅文一角，志偉否認其事。

炎明熹為拍劇練習更多表情

炎明熹、姚焯菲、鍾柔美首次開騷，表示不太緊張、興奮又期待，知道家人、朋友和同學分開不同日子來捧場。至於新劇《青春本我》，她們稱暫未收到劇本，不清楚角色。自爆愛睡覺的姚焯菲，不擔心拍劇沒時間休息，稱一投入工作便會精神。經常被指無表情cool爆的炎明熹，強調會在家練習，希望拍劇有更多表情，說罷即示範笑。鍾柔美揶揄老友平日會開心大笑和癲，開騷前一日也有問有答，臨開騷為養聲，連回應一句說話都欠奉，非常cool。

記者：林蘊兒