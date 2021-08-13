高海寧演8歲智商呻攰 張振朗自稱新一代「脫星」

【明報專訊】無綫新劇《童時愛上你》之前有指因劇本問題要煞停，相隔數月，終於開拍，主角高海寧、張振朗及新加入的陳展鵬等演員，昨日於電視城出席拜神儀式。

高海寧表示劇本修改後，故事主幹沒大變，劇情和對白比之前更精準和深入，她看到劇本很多場戲都哭。劇中她因意外失智，扮演智商如8歲的孩童，她笑言最高難度是長期保持高漲情緒，需要很大力量，連續拍完八九場戲真的很攰，但又很好玩，讓演員有更多發揮空間。振朗讚拍檔演得好，攰的時候能帶給大家歡樂，又善解人意，特意著平底鞋遷就他的高度，更自爆拍攝時與高海寧經常笑場。他笑說：「如果計忍不到笑，我倆在公司應該頭一二位。（可有親熱戲？）她得8歲，我很有道德觀念。劇情我們是假扮夫妻，我成日鬧她，好似家長。」今次振朗仍逃不過要除衫，他笑言已成為新一代脫星，「拍攝前有輕輕操一操，拍完《拳王》後真的要唞一唞，很驚做gym，見到雞肉都驚。」高海寧讚振朗爛船都有三斤釘，身形依然有看頭。

陳展鵬稱老婆不捨女兒上學

新加入的陳展鵬表示不太清楚劇本修改前後分別，劇中他與糖妹、高海寧及振朗有段輕鬆幽默的四角關係。首次與糖妹（黃山怡）演一對，展鵬覺得搭配很有新鮮感，期待擦出新火花。他現時有4劇在手，幸沒有重疊，之前完成一套，拍《童》劇尚算舒服，近日可陪女兒返學前班，「第一日帶她返學的感覺很特別，父女首次分離，老師都嚴陣以待，入到班房更加刺激，很多小朋友一起喊，我女兒都有哭，那感覺像有幾十個產婦要生一樣，老師教我們不要回頭望立即走，我都驚女兒會嬲我，所以買了女兒最喜歡的士多啤梨去接她放學，她返學都很開心」。展鵬說昨日要出席拜神儀式，湊女返學的重任交由太太單文柔負責，稱對方不捨女兒返學眼濕濕。

記者：陳釗