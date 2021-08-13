憶陳木勝離世嘆生命無常 謝霆鋒頓悟把握當下 活得精彩

謝霆鋒（左）最難忘與甄子丹（右）有一場對打戲，足足拍了10日。

謝霆鋒透露拍攝《怒火》期間，與吳彥祖、馮德倫和李璨琛捉着陳木勝合照（下圖），不斷叫對方開拍《特警新人類3》，可惜陳木勝離世而未能成事。

【明報專訊】謝霆鋒出名拍動作片不惜身，高難度動作全部親自上陣，在陳木勝（Benny）執導的遺作《怒火》亦然。霆鋒表示跟以往與Benny合作的多部電影相比，《怒》片已經不算特別辛苦，今次主要以港式拳腳功夫為主，當中亦有兵器，他用雙手耍蝴蝶刀，結尾在教堂和甄子丹對打那場戲最難忘，足足拍了10天。霆鋒在戲中的造型，將一頭鬈曲長髮向後gel，很多人覺得他似已故流行曲天王米高積遜（Michael Jackson），霆鋒笑笑口表示在拍攝時也有問人：「我似MJ嗎？因為我和MJ是同月同日生（8月29日）。」又透露原本花絮是他彈結他，甄子丹彈鋼琴，最終沒有用到，很可惜。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

霆鋒之前在港看《怒火》時感觸落淚，他說：「10幾年都沒流過眼淚，估不到會忍不住喊，因為勾起很多拍攝時的回憶，他（Benny）走得太突然。我在北京配音前兩分鐘，有人跟我說：『導演嚟唔到。』配完兩日後導演就走了。不知是否想多了，我覺得Benny知我完成配音，件事完成了才安心離開。」

Benny是霆鋒一個絕對信任的導演，二人合作了六七部戲，霆鋒都願意將生命交託對方。他稱其他導演的動作戲都危險，但以Benny的電影最多，並說：「經歷過太多生死關頭，例如在《男兒本色》撞巴士那幕，被吳京從高處踢下來，撻落石屎地，地上一塊墊也沒有，看回都佩服自己，現在做不回了。（不敢做？） 未必，要睇為哪個導演做，這個責任，除自己肯搏，萬一我判斷錯誤，會連累全組人，工作人員都說完成危險鏡頭，飲兩晚酒才可定神，其實所有人壓力都很大。」

遺憾未能拍《特警新人類3》

霆鋒慨嘆Benny是一個大好人，不煙、不酒、不發脾氣，竟然患鼻咽癌。他說：「所以每天都要活得精彩，珍惜每一天，只要不傷害到別人，想做便去做。」學習陳木勝不煙、不酒、不發脾氣、不講粗口？霆鋒直認四樣都學不到，認為每個人都有各自的崗位。

霆鋒透露拍攝期間，與吳彥祖、馮德倫和李璨琛捉着Benny合照，不斷叫Benny開拍《特警新人類3》，要不然他們變成「特警老人類」，可惜未能成事，十分遺憾。

拒談兒子王菲

談到活在當下和珍惜，問霆鋒除了事業，現在是否更加着重家庭？他表示從來沒有不着緊。對於前妻張栢芝有意安排他們的兩名兒子Lucas和Quintus在上海讀書，他是否贊成？霆鋒說：「私人嘢我就唔答啦。」

再問會否多見兒子？與王菲感情是否很好？傳他和王菲之間出現第三者，他有否監視王菲等問題，他同樣答：「私人嘢我就唔答啦。」但問他和王菲有否唱K？霆鋒爽快說沒有。

待疫情緩和 計劃開騷

有指他原本今年在香港舉行演唱會，因疫情取消。霆鋒說：「沒有計劃，有嘗試過，但紅館無期，是2019年的事。」

會否考慮舉行戶外騷？他說：「現在很多地方限人流，很多東西會美中不足，待疫情好一點再打算，到時紅館或其他地方都可以，最重要可以盡興，盡快吧。」

場地提供：The Crown＠英皇駿景酒店

髮型：Ricky Kwok

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