林志炫從兩米舞台跌下 張智霖目擊被嚇親

言承旭（右）跟黃貫中表示很喜歡他的歌。

【明報專訊】言承旭、張智霖、黃貫中、張晉、林志炫與陳小春等參與內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》，台灣情歌王子林志炫上月底在錄影節目時，不慎從兩米升降台跌下，他事後立即跑回舞台向觀眾致歉，完成節目才到醫院檢查傷勢。經理人林青蓉表示林志炫行動及對答正常，接受X光及檢查後，只是拉傷肌肉，骨沒事。

林志炫亦報平安說老天保佑，休養幾天已恢復能演出。張智霖當日透過熒幕目擊事發經過，感到好驚嚇，見對方很快返上台，相信應該沒太大問題。

黃貫中張晉表現搶鏡

黃貫中在首集演唱一曲《不再猶豫》，勾起眾人回憶。言承旭開心對他說：「我很喜歡你的歌。」陳小春也羨慕說：「我想搞搖滾，因為難得跟黃貫中同台。」

黃貫中謙虛說：「我的年齡是大哥，但我很多事情都不懂，永遠拿着一把結他，我只是一個小小的結他手，需要不停戰鬥、尋找、挑戰自己，這樣的人生才有味道。」他笑稱結他才是其老婆，網民取笑黃貫中等着被老婆朱茵打。

張晉在節目中展現能歌善舞一面，老婆蔡少芬隔空獻吻說愛他。張晉演繹張國榮名曲《倩女幽魂》，配上花式劍術，剛柔並重。

言承旭曾想擺脫「道明寺」

言承旭當年憑台灣偶像劇《流星花園》飾演「道明寺」走紅，他說「道明寺」角色帶給他很多光環，但他曾感迷茫想擺脫，現在學會接受和感恩遇到「道明寺」。

娛樂組