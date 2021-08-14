聲夢畢業騷 姚焯菲甜爆全場 炎明熹感謝信搞笑 壓軸獻唱掀高潮

【明報專訊】一連4場《聲．夢飛行First Live On Stage》前晚在旺角麥花臣場館開鑼，15名聲夢學員落力演出，頭場有泳兒和王灝兒 （JW）兩名導師擔任嘉賓。無綫高層許濤、曾志偉、樂易玲及一班應屆港姐佳麗捧場，姚焯菲（Chantel）父親亦現身支持愛女。場館外擺滿粉絲為偶像製作的大型花牌、人形氣球等應援佈置供拍照留念。演唱會Chantel再演繹代表作《戀愛預告》甜爆全場，冠軍炎明熹（Gigi）壓軸出場連唱3首歌掀起全晚高潮。

15名聲夢學員穿回MV造型登場，首先合唱主題曲《造夢時學會飛行》及《全身暑假》，為演唱會揭開序幕。森美擔任嘉賓主持，稱見證學員成長，深感娛樂圈不易做，要承受很大壓力，能來到這個舞台絕不容易。

冼靖峰何晉樂玩互嘲

隨後學員分別以個人及組合形式重新演唱比賽歌曲。冼靖峰（Archie）與何晉樂（Rock）打頭陣，Archie稱很多人問他們有否不和，其實沒有，並爆與Rock的「廁所偈」，有日他與Rock在廁所傾偈，談到導演不喜歡他們唱歌時樣子很猙獰和醜樣。此時大熒幕騷出兩人唱歌時的醜態，Rock佩服Archie唱歌時鼻窿大過口，Archie笑說是角度問題：「低炒鼻哥窿自然大啦！」他反擊Rock唱歌一定瞇眼，擘大眼就唱不到。

文凱婷做過脊椎側彎手術

之後到鍾柔美（Yumi）、文凱婷（Aeren）和詹天文（Windy）一輪跳唱後，Aeren自爆之前做過脊椎側彎手術，背脊硬到像鐵一樣，但參賽後由「鐵甲人」變成識扭動的人。Yumi取笑兩人好像多了一個緋聞男友，Aeren與孫漢霖、Windy與Archie傳戀情？Aeren否認：「緋聞即是假，不是真！」

Chantel再演繹《戀愛預告》，又跟導師JW合唱《矛盾一生》和《逃生門》。Chantel表示JW不太喜歡被叫大JW，她就叫小JW。JW和應說：「我們看上去年紀差不多。」引全場大笑。泳兒則與Archie合唱《我的回憶不是我的》。

Gigi父母傳短訊打氣

Gigi壓軸唱出《Bad Romance》、《愛情陷阱》及《沒有你還是愛你》，掀起全晚高潮。Gigi自嘲表達能力不強，知道要在台上致辭兩分鐘時感崩潰，故特意準備一封信感謝粉絲支持，信中寫到：「小女子雖然長得不夠漂亮，不過OK。腦子又比較遲鈍，不過OK。」逗得全場大笑。Gigi多謝大家支持。安歌環節，「聲夢四小花」Gigi、Chantel、Yumi及Windy再度現身，跳唱韓文歌《How You Like That》及《Chotto等等》。最後15名學員合唱《拼圖》為演唱會畫上句號。

騷後Gigi受訪，她給自己首場表現60分，自爆出場前緊張到抖不過氣，還不斷流鼻涕，清潔完又口乾，唱完第一首歌要飲水。至於答謝信，Gigi笑稱想了很久不知點寫，最後上網參考別人寫法，以及加自己想法。身在內地的父母透過網上直播睇騷，騷前亦傳短訊為她打氣說：「加油，支持你！」Archie大讚Gigi表現好好，他給自己60、70分，首次面對觀眾獻唱，表現有少少打折扣。他不介意緋聞被擺上枱，綵排時已聽過好多次，聽到無感覺，而且是假的。

JW想辦公投為粉絲起名

JW見到15名學員成長不少，又有粉絲舉牌支持，戥他們開心。她自覺有點輸蝕，見各學員的粉絲都有專屬暱稱，她卻沒有，遲些要辦一個公投，為歌迷起個名。JW最喜歡「聲夢四小花」跳《Chotto 等等》，讚4人都很正，如組女團她超級支持。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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