郭奕芯食齋健康變瘦無想過出家 七仙羽幫杜如風戒甩購物癮

【明報專訊】玄學家七仙羽為ViuTV主持新節目《七救星》，為一眾嘉賓藝人開運。昨日七仙羽聯同杜如風、郭奕芯、鄧洢玲及和泉素行出席記者會，即場為他們做貼金升運儀式。七仙羽拍攝時收了郭奕芯為徒，貼金加持時，突然問郭奕芯會否打算出家？令郭奕芯語塞。事後郭奕芯稱很嚮往婚姻生活，目前以事業為先，從沒想過要出家，將來亦應該不會。不過自從聽從師父指示食齋後，健康又瘦了。她目前擁有一層價值800多萬元的物業，但師父說她未來會再做業主，擁有多兩三個物業，她說：「我都想，希望承師父貴言。」

鄧洢玲成網民女神：擔當不起

七仙羽又幫杜如風戒購物癮，杜如風表示初次與七仙羽見面，即時被對方沒收其名牌手袋，賣掉轉化為錢後，買了很多物資幫助基層市民，她覺得很有意義，一個手袋令到那麼多人開心，她笑說：「我決定以後只買手袋，用完還可以幫助別人。」七仙羽又幫鄧洢玲的餐廳睇風水，兩人化身美人魚潛入泳池扮風水金魚拍短片，鄧洢玲說：「我不識游水，著件美人魚裝，當時好驚會遇溺。」對於有討論區選性感女神，她打敗台灣郭書瑤和大馬林明楨成為網民心中女神，她說：「太抬舉我，擔當不起，知有這選舉，當時都擔心代表香港的自己會輸。（打低兩名女神是否開心？）多謝大家支持，有人說我年齡跟林明楨相差太遠，即有網民為我平反，令我感欣慰。」

七仙羽表示這節目拍了3個月，酬勞不及拍一個廣告。跟ERROR成員吳保錡相熟的七仙羽忙拍節目，不知保錡被昔日好友大爆是渣男，亦沒時間算保錡有此一劫，她說認識的保錡好活潑、好陽光、單純，不似賤男，反問是否搞錯。會否幫保錡化解？她說：「我不知他的八字。（會否致電問候？）睇吓新聞真定假，了解咗先。」

保錡未受「渣男」事件影響

韓子亮前日在社交網連環發文稱「香港某組合成員涉嫌迷姦等行為」，又在其帖文標籤連結保錡的社交網帳號名稱，提到「香港版吳亦凡小豬，新一代世紀渣男」。保錡對此事未有回應，昨日更新社交網分享工作時的自拍照，心情似未受影響。還有似是粉絲送的飲品照片，上面寫着「To：保錡及所有演員和工作人員，辛苦各位，小小心意」。

記者：柯美