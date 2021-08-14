胡杏兒帖文用「China」被指港獨 內地網民翻舊帳︰河南水災沒捐錢

【明報專訊】胡杏兒與老公李乘德（Philip）育有3名兒子，她近年北上發展，跟Philip分開照顧兒子。早前Philip在社交網上載和兒子雨中散步的照片，被網民嘲為「世紀軟飯王」，稱胡杏兒懷孕及產後都在內地辛苦拍戲，Philip就日日湊仔玩樂。Philip澄清自己努力工作數十年有幾間公司，生意不錯，可以抽出時間陪伴孩子。胡杏兒亦以千字英文力撐老公，稱老公知道她要到內地工作，因此多花時間陪伴兒子。

不過胡杏兒因文中一句「I have been working in China」惹內地網民不滿，斥她用上「China」一字是要將香港和中國區分，認為她是搞「港獨」，紛紛在其社交平台留言「為什麼你的IG上寫working in China而不是mainland？難道對你而言，HK is HK but China is China？」「不僅你一直在中國工作，你的老公小孩也是在中國香港哦，請注意你推特的用詞」、「港獨，滾啊，白瞎我喜歡你十幾年，以為你認同中國人的身分，看來是我想多了。」有網民翻舊帳，稱胡杏兒沒有在河南水災事件捐錢，又稱她只在微博發表支持中國或慶祝國慶的帖子。

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