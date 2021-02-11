Disney+香港11月開台 可看彼思動畫《星戰》Marvel電影劇集 收費容後公布

【明報專訊】美國迪士尼昨日公布第3季度業績，旗下影視串流平台Disney+同時宣布今年11月登陸香港、台灣及韓國，屆時港迷將可收看繁體中文字幕版本的Marvel原創劇集《洛基》及彼思動畫《盛夏友晴天》等，雖然官方尚未公布收費詳情，參考美國及日本目前每月收取7.99美元（約62港元）及770日圓（約54港元），估計香港月費或在此範圍內，對比競爭對手Netflix最低月費63港元便宜，應該有吸引力。

早在去年12月，迪士尼事先張揚Disney+今年內進軍香港，並將陸續關閉多條亞洲迪士尼電視頻道，明顯為整合資源，完成Disney+的「統一大業」。據香港官網顯示，Disney+共有迪士尼（Disney）、彼思（Pixar）、漫威（Marvel）、星球大戰（Starwars）、國家地理（National Geographic）和Star等6條主要頻道，未計為平台而拍的原創作品，據報至少已有7000集劇集及500齣電影可供觀衆選擇。Disney+最大賣點是跟Marvel電影宇宙（MCU）接軌的原創劇集《汪達與幻視》、《飛隼與寒冬戰士》及《洛基》，後者在6月首播時，率先加入繁體中文字幕，相信其他新劇如11月播出的《鷹眼》（Hawkeye）亦會一樣。

除此之外，《星球大戰》外傳劇集《曼達洛人》一連兩季叫好叫座，第3季稍後推出，同系列的動畫《Star Wars: Visions》及《The Bad Batch》已公開預告片。至於國家地理頻道的最新原創紀錄片《鯨之奧妙》（Secrets of the Whales），港迷亦有望同步收看。

另外付費看首輪電影

月費方面，雖然官方尚未公布詳情，但可參照其他國家收費模式，例如美國及新加坡均設有月費和年費兩種，以後者為例，分別索價11.98和119.98坡幣（約68和680港元），假如香港收費相若，只要預繳一年（平均每月56港元），實比Netflix最低月費63港元更便宜。

另一方面，美國Disney+亦設有優先欣賞的收費模式，訂戶額外付出29.99美元（約234港元），便可跟戲院同步收看新片如《黑寡婦》及《幻險森林奇航》等，暫時未知香港會否跟隨。迪士尼行政總裁查佩克（Bob Chapek）昨在會上提到，因受疫情影響，旗下電影改以多管道式發行，即透過戲院及Disney+同步放映，以收多元靈活之效。他的言論明顯針對《黑寡婦》女主角史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）早前入稟洛杉磯法院，控告迪士尼此舉或令她的票房分紅損失高達5000萬美元（約3.9億港元）的官司。

達成協議 投資拍韓劇

Disney+自2019年創辦至今，全球訂戶約1.16億，覆蓋歐美及亞太等61個國家和地區。去年至今登陸日本、印度、印尼、泰國及新加坡等亞洲市場；相比之下，香港、台灣及韓國明顯「慢半拍」。暫時未知迪士尼會否為台港兩地拍攝原創華語劇，但據韓媒報道，Disney+已跟韓國製作公司Studio New達成協議，後者在未來5年內，每年至少提供一部作品，因此該公司由趙寅成、韓孝珠及車太鉉合演的科幻劇《moving》，以及男團Wanna One出身的姜丹尼爾首次擔綱《你和我的警察課程》，很大機會成為Disney+囊中物。至於昨日跟圈外女友註冊結婚的尹啟相，與徐智慧合演漫改劇《Sixth Sense Kiss》，亦有望明年透過Disney+播放。