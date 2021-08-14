【開箱】《王儲的抉擇》 欲戴王冠必承其重的繼承者們

【明報專訊】《金裝律師》梅根（Meghan Markle）由美國三線女星到嫁入英國王室，無論地位或名氣都十級跳；只有總統沒有國王的美利堅合眾國，不少以女讀者為主要「服務」對象的傳媒，由她跟哈里王子拍拖開始，已另闢專欄報道，受關注程度不下於荷李活明星。影視串流平台Netflix的原創劇集，也由講述英女王伊利沙伯二世的《王冠》，到虛構瑞典王子校園生活的《王儲的抉擇》（Young Royals），一應俱全。後者7月1日上架，無論在影視資料網站IMDB，還是影視評論網站爛番茄，都反應不俗，前者在1.5萬人投票中得分8.6（10分滿分），在爛番茄網超過九成觀衆給予正面評價。

王子入讀寄宿學校

《王儲的抉擇》全劇6集，講述瑞典王子Wilhelm在派對打架鬧出醜聞，既要公開道歉，並被家人安排到貴族寄宿學校讀書。無論Wilhelm的母親Kristina女王，還是兄長及王儲Erik，都是該校舊生。Wilhelm甫抵埗，即獲表親August特別照顧，在學校又重遇童年好友Felice，並對合唱團裏的Simon特別有好感。Wilhelm之後參加了August的私密組織及迎新派對。派對上的酒水，是Simon應August要求偷運到學校，交換條件是讓他與妹妹參加派對。

這所寄宿學校的學生不是王室貴族，就是地主富商的子女，像Simon和患有亞氏保加症和ADHD（專注力失調及過度活躍症）的妹妹Sara，絕無僅有。他們並非寄宿生，只是住在附近小鎮的居民，媽媽是拉丁裔移民，父親酗酒濫藥，已跟他們分開很久。在這學校裏，August常語帶嘲諷稱呼Simon兄妹是社會主義者，貶低他們來自基層。可是Simon與Wilhelm王子慢慢成為一對，Sara也因為幫Felice照顧馬匹，結成好友。

有評論以王室版《名校風暴》和《花邊教主》來形容《王儲的抉擇》，可說有點相似，譬如《名》《花》兩劇都是以富裕學生為背景，再伴以勾心鬥角與恩怨情仇，此劇亦不例外，只是多了王室這階層。李敏鎬、朴信惠、金宇彬等主演的韓劇《繼承者們》，或許更能清楚對照Wilhelm王子的處境。《繼》劇原名還有「欲戴王冠，必承其重」這8字，道出了繼承必須擔起重責，對年輕人而言卻十分艱難。

戀上平民同學面臨考驗

《繼承者們》的李敏鎬要繼承商業王國，背負了母親的期望，並隱藏身世；戀上僕人的女兒朴信惠，更遇到重重阻礙，朴信惠的角色就如《王儲的抉擇》Simon，在繼承者的處境，沒有隨心所欲的權利，即使很愛對方，卻連實踐愛的能力也處處受掣肘。本來Wilhelm是么子，壓力沒兄長大，可是《王》劇到中段，編劇安排王儲Erik車禍身亡，Wilhelm成為王位繼承人，除了失去感情要好的哥哥外，也失去了自由，無論去哪裏都有隨扈陪伴左右，他要維護王室形象的壓力也更大。所以當August提出要Simon承擔帶違禁藥到學校的責任，Wilhelm感到很為難，他既怕自己受牽連，連累到王室的形象，也怕Simon因此要退學，傷害到對方。August後來把兩人親熱的片段公開，更令他倆的同志愛陷入危機。

《王儲的抉擇》側重「繼承」，除了Wilhelm外，August與Felice也各自面對這些壓力。前者是貴族，可惜家道中落，連學費也付不起，已改嫁的母親提出賣地就有足夠資金讓他繼續學業，August卻不願意因此失去貴族銜頭，被逐出上流社會。Felice從小被母親灌輸家裏三四代人都是此校舊生的傳統，於是即使害怕馬匹，為了滿足媽媽，還是每天都到馬廄，馬術卻從沒進步。此劇還有一點值得稱讚，選角方面，真的由十八廿二的演員扮演中學生，飾演Wilhelm的Edvin Ryding，還是滿臉暗瘡的18歲少年，單是此已無負青春劇之名。