疑似保錡調情對話加露骨錄音曝光 張沛樂曬情侶公仔祝男友七夕快樂

女網民前晚公開一條2019年的錄音對話，疑似保錡的男聲在對話中問對方「想喺邊度食」；同時又公開一張對話截圖，內容露骨。（網上圖片）

【明報專訊】歌手韓子亮近日在社交網連環發文稱「香港某組合成員涉嫌迷姦等行為」，呼籲受害人拿出證據指控。他在其他帖文寫道「香港版吳亦凡小豬，新一代世紀渣男」，並在文中標籤連結吳保錡的社交網帳號名字。前晚有女網民公開2019年多段錄音對話，疑似保錡的男聲問「想喺邊度食」，又提議找地方兩人共處一室談心。還有對話截圖，內容露骨。保錡至今未有回應，但心情似未受影響，昨日七夕情人節，女友張沛樂上載情侶公仔曬恩愛。ERROR隊友193表示有慰問保錡，相信對方現在心情複雜，驚會崩潰，希望件事快點丟淡。

韓子亮與保錡多年前曾發生「搶咪事件」，韓子亮不滿保錡常拿來嘲諷。日前在社交網發文指「香港某組合成員涉嫌迷姦等行為」，叫對方如沒有道歉及悔意，受害人會接受訪問及報警。不過他之後稱「迷姦事件」是有女網友跟他說的，要等對方給予實質證據。韓子亮又有標籤連結保錡的社交網帳號名稱，分別寫道「你準備退出娛樂圈」、「香港版吳亦凡小豬，新一代世紀渣男」。保錡對此一直未有回應，但有更新社交網，曬自拍照又彈琴。

女網民鬧爆粉絲盲撐偶像

韓子亮之後繼續不斷在社交網發文，前晚一名女網民在社交網鬧爆粉絲盲撐偶像，稱「低質偶像配低質粉絲」、「你依家好出名㗎啦，玩得機智啲啦」。該名女網民公開一條2019年的錄音對話，疑似保錡的男聲在對話中問對方「想喺邊度食」，又提議找個地方兩個人共處一室談心。該名女網民同時公開一張2019年的對話截圖，圖中有保錡的名字，說話內容露骨。保錡女友張沛樂（沙律）昨日懶理男友是非，在社交網上載一對公仔照片，祝男友保錡「七夕快樂」，似撐男友。保錡亦有轉發。

193：驚保錡會崩潰

保錡的ERROR隊友193（郭嘉駿）昨日錄影ViuTV節目《晚吹—戀講嘢》，對於有疑似保錡被女網民公開調情對話截圖及露骨錄音內容，問他有否慰問保錡？他說：「都有，其實沒有刻意講，只在群組講了幾句，叫佢take care，他現在心情都複雜，突然間咁多嘢，我都驚他會崩潰，所以不會畀太大壓力佢，希望件事快點丟淡，我也幫不到他回應感情問題，大家都知他食開沙律（張沛樂）。」

193談到在《晚吹—戀講嘢》節目中如嘉賓感情有問題，他一律建議分手：「我一向講唔啱就飛，是講事實，無理由夾硬逼自己一齊，應該搵個啱。」他透露嘉賓會分享誇張的感情問題，他的愛情經歷較平淡，有飛人亦有畀人飛。與Dee姐（陳海寧）傳緋聞？他說：「我們是好普通的朋友，絕對不是拍拖，我都想澄清番。」193笑言有時傳緋聞都好，可以多些工作，也曾向經理人建議跟兩名MV女主角傳緋聞，但被否決。

193讚細妹郭嘉盈（Michelle）好勁，已拍兩個廣告。細妹是否已入圍《全民造星IV》？他說：「唔講得，不過我有畀壓力花姐，我正幫細妹諗代號，妹妹原打算叫『Michelle 170 』，我覺得170周街都是，如叫173都特別啲，但不可以報大數多3cm，不如叫『3妹』算！但又不想她背負住我個名，暫時未諗到。」

郭奕芯對戀愛沒寄望

郭奕芯於節目以低胸上陣，她表示是節目組特別安排為效果添色彩。她坦言拍拖經驗豐富，經歷過被出軌、要貼錢、大話連篇及被初戀男友醉酒打傷等，對戀愛沒什麼寄望，已3年沒拍拖。

問到193是否她喜歡的類型？她說：「又高得滯，我鍾意高和有幽默感的男仔，但不要影射在他身上，我好驚畀佢啲『老婆』（粉絲）打。」

記者：林祖傑