前後腳出入寓所健身房 陳偉霆疑秘戀超模何穗

【明報專訊】昨日七夕情人節，在內地爆紅的陳偉霆跟超模何穗疑似戀情曝光，登微博熱搜榜成熱話，有網民在何穗的微博留言︰「很配，祝福。」又有說：「羨慕姐姐，含淚的祝福。」內地傳媒報道陳偉霆跟何穗連日前後腳在寓所及健身房出入，有傳兩人拍拖4個月並同居。兩人未就緋聞回應。

網民提議婚禮在健身房舉行

網上流傳陳偉霆跟何穗同車的短片，陳偉霆健身後坐車離開，到附近商場接載何穗，陳偉霆落車購物再上車，一起返回寓所。3日後，陳偉霆先離家由司機送到高鐵站，司機折返再接何穗到健身房。再隔2日，司機到高鐵站接陳偉霆，先去做核酸測試，接着返家換衫再到健身房，隨後司機再返陳的寓所接何穗。兩人的行程中，健身房成主要地點，網民也在討論「陳偉霆與何穗好愛去健身房」，有提議將來婚禮就在健身房舉行，亦有網民笑言婚宴要吃健身餐單。

現年35歲的陳偉霆跟31歲何穗分別在演藝界與模特兒界也是頂級人馬，陳偉霆在內地炙手可熱；身高178cm的何穗常參與國際品牌時裝展，更曾8次為Victoria's Secret行騷並曾擔任大中華區品牌大使。2015年她在微博曬遮了另一半的結婚證，但後來刪掉該帖文；何穗在綜藝節目中表示自己是單身，有傳媒報道這段婚姻只維持了7個月，她疑嫁了「假富商」而斬纜，但亦有傳她當時的結婚對象是男模紀煥博。何穗近年拍電影《何以笙簫默》、《鮫珠傳》等，又參與綜藝節目演出。陳偉霆入行以來戀聞不多，先後跟Angelababy、蔡卓妍、巴西辣模Bruna拍拖，但分手收場。早前傳他跟超模劉雯拍拖，但劉雯的工作人員以「肯定是假的」回應。

娛樂組