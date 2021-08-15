被胡鴻鈞狠批歌藝 蔡思貝：佢叫我專心演戲

【明報專訊】蔡思貝、孔德賢前晚出席《海外學生仁濟夜2021》。蔡思貝在活動上唱3首歌，包括《戀愛預告》。問她是否想挑戰《聲夢》姚焯菲？她說：「不敢當，我揀了《戀愛預告》、《下一站天后》及《我的驕傲》，都屬於我的年代，大家又熟悉，能引起共鳴。（會否開音樂會？）never say never，以前我有學唱歌，稍後會再搵老師學。（會否找緋聞男友胡鴻鈞教導？）不好了，我之前翻唱他的《到此一遊》，他聽完叫我都是專心演戲好了，我沒不開心，不覺受傷害，因我主力演戲，但都希望唱歌不要太失禮。」

蔡思貝目前同時演出《廉政行動2022》和《廉政狙擊》，由於劇種相似，她有時會混淆案件及人物，不過兩劇角色有很大分別，在《廉政狙擊》中她感情澎湃，日前拍一場從後攬着黃宗澤的爆喊場面，睫毛液甩晒落對方的恤衫，即問對方是否用私伙衫。至於《廉政行動2022》則偏重查案。

孔德賢踩單車撞爆鼻

孔德賢早前踩單車發生意外撞爆鼻，雖化妝遮掩，但仍見到傷痕，他表示今次意外留下陰影，暫不敢做運動，連踢足球都不敢，「醫生說傷口無受感染發炎，用除疤膏應不會留下疤痕，都算好彩」。

記者：柯美