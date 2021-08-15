考急才創意票選「現場觀眾至Like佳麗」 陳聖瑜王嫿嫿先拔頭籌齊奪冠

【明報專訊】《2021香港小姐競選》20名候選佳麗昨日聯同應屆港姐冠軍謝嘉怡到荃灣的商場出席活動，吸引大批市民圍觀拍照。20名候選佳麗即場分組接受考驗急才及創意，最終大熱陳聖瑜與王嫿嫿先拔頭籌，成為得票最高的佳麗，齊獲頒「現場觀眾至Like佳麗」獎。

陳聖瑜與王嫿嫿對於得獎感驚喜，前者稱得獎是肯定，幫助增強自信；後者在宣布一刻眼泛淚光，非常感動。王嫿嫿表示沒想過離開香港多年，今次從溫哥華回港會得到大家支持，認為觀眾緣是選美重要因素，多謝港姐師姐劉倩婷早前在訓練營中贈送桃花擺設，她笑說：「相信擺設發揮了作用，幫了我。」王嫿嫿又稱師姐謝嘉怡現場派貼士好寶貴，自己會努力展現個性，且努力改善廣東話。

王嘉慧未想接手父親生意

王嘉慧被爆是學霸，而且家底豐厚，父親是內地家具大王。她表示父親為人低調，成新聞人物有點不開心：「我好少過問爸爸的生意，我是從報道才知他有300間分店，都有點愕然。」會否接手父親生意？她稱目前想做自己喜歡的事：「我考了健身教練牌，又想嘗試做演員。」她稱讀書時得到優異成績，可能有幫她應付選美時的問題環節，但未必是優勢。

謝嘉怡大派選美貼士

謝嘉怡回想去年參加選美正藉疫情嚴峻時候，好多活動都要取消，要轉到網上進行，今年終可跟一班候選港姐師妹出席活動，感到開心，但自己已換了身分，感覺有點奇怪。她又稱暫時只見過師妹們兩次，未有深刻印象，可能過了準決賽才找到心水佳麗，她又向佳麗分享選美貼士，「要放鬆心情、做好自己，展現出真我特色，才能突出，吸引人注目」。

謝嘉怡表示早前赴英國探親心廣體胖，回港後除努力減肥，又要物色新居，因媽咪決定來港跟她一起生活，她開心說：「媽咪得我一個女，她不想跟我分開太遠，而且我當選港姐後留港發展，一個人租屋住好悶，工作又忙，好少食住家飯，媽咪到來下廚就好了，一齊食飯開心好多。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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