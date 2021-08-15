美媒選炙手可熱新一線演員 安雅被看好奧斯卡封后指日可待

【明報專訊】美媒Hollywood Reporter早前訪問了多名選角指導及經理人，得出結論是當下荷李活「星工廠」不再是以前模式，經理人公司或片商管理層不約而同認為現在演員更難捕捉文化風向或精神，像《鐵達尼號》里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）或《失戀自作業》珍妮花羅倫斯（Jennifer Lawrence）的成功例子不復再。其中一名受訪的頂級經理人公司的代表甚至認為不再存在「電影明星」，行內人都在重整到底所謂星級演員應該是怎樣；受訪者將此歸咎媒體日益碎片化，加上電影院慢慢走下坡，以及社交網絡無處不在，超級明星都有種神秘感的想法已然落伍。另一方面，要成為家喻戶曉名字的形式，又愈來愈難捉摸。不少人批評今天再無一線明星，其中一名受訪者甚至說現在只有二線演員。不過Hollywood Reporter的追訪過程中，發現有5名演員是目前荷李活最炙手可熱的，選角指導都希望爭取他們參演旗下新片或劇集。

安雅泰萊采兒 最搶手女星

《后翼棄兵》是影視串流平台Netflix最多人收看的劇集之一，安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy），也一夜之間成為圈中最搶手女星。年僅25歲的她，今年憑《后》劇先後成為金球獎、影評人選擇大獎及演員公會視后。向來勤力的安雅密密接戲，《寶貝神車手》艾加韋特（Edgar Wright）執導的心理驚慄片《Last Night in Soho》、雲集妮歌潔曼（Nicole Kidman）、伊頓漢基（Ethan Hawke）主演的《The Northman》、《末日先鋒：戰甲飛車》外傳，以及《失戀自作業》導演大衛奧羅素（David O'Russell）未命名的群星雲集新片，安雅都有份演出。

安雅泰萊采兒曾在訪問中表示，不想太快被定型，所以會接演不同角色，像她的舊作《思•裂》和《EMMA：上流貴族》就完全不同類型。據Hollywood Reporter報道，有受訪者認為她將成為很多導演的靈感女神，贏得奧斯卡影后殊榮也是指日可待。

祖拿芬美佐斯 多功能演員

祖拿芬美佐斯（Jonathan Majors）兩年前憑《何處是吾家》（The Last Black Man in San Francisco）嶄露頭角，之後又拍過口碑很好的劇集《戀偽鎮驚逃》、電影《誓血五人組》、Disney+劇集《洛基》等。畢業於耶魯大學戲劇學院的祖拿芬，在行內獲讚肯鑽研角色，而且十分多功能，每次演出都有所不同。跟時下年輕一代演員不同，祖拿芬完全沒玩社交網，更添神秘感。荷李活不少片商已在他身上押注，他接下的電影包括Jay-Z監製的西部片《The Harder They Fall》、《蟻俠3》及《洛奇外傳3》等。

科倫絲佩芝 大小戲通吃

有經理人向Hollywood Reporter透露，《黑寡婦》科倫絲佩芝（Florence Pugh）片約應接不暇，跟安雅泰萊采兒同樣來自英國及同齡的科倫絲，5年前憑《馬克白夫人的誘惑》成名。最大突破卻在2019年，接連有喜劇《我的勁揪家族》、恐怖片《Midsommar》及經典重拍的《小婦人》上映，尤其在後者扮演Amy March最受讚賞，有影評人甚至認為是完美演出。科倫絲跟安雅一樣，大小戲都會接，除了拍Marvel劇《鷹眼》外，她又在奧莉菲亞維特（Olivia Wilde）演而優則導的《Don't Worry Darling》演出。

安東尼拉莫斯 新《變形金剛》主角

曾在《星夢情深》扮演Lady Gaga同事兼好友的安東尼拉莫斯（Anthony Ramos），他在訪問中曾說幾乎要放棄演戲，覺得沒人會給機會只有5呎9吋滿面雀斑的拉美裔男孩。事實不然，他不但演出了音樂劇電影《咸美頓》、《哥斯拉II：王者巨獸》和《狂舞紐約》；HBO頻道相隔11年再重啓拍攝的《望聞問切》（In Treatment）第4季，他也在演出名單之上，另外還會在新一部《變形金剛》電影系列擔正。

利基尚沛治 棄演成名作闖影壇

英國男星利基尚沛治（Rege-Jean Page）憑Netflix劇集《柏捷頓家族：名門韻事》扮演公爵Simon，一炮而紅，不少人把他跟當年《忘了、忘不了》賴恩高斯寧（Ryan Gosling）相提並論，都是一戲成名，累積粉絲。當很多人期待他拍第2季，利基卻一口拒絕，吸引了不少選角指導及電影監製爭相邀請他演出。他已接下《復仇者聯盟4：終局之戰》導演羅素兄弟（Russo Brothers）動作新片《The Gray Man》，伙拍「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）和賴恩高斯寧演出；另外又會在新版《俠聖》中擔正。