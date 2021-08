愛瑪史東落實拍《黑白魔后2》

【明報專訊】《黑寡婦》史嘉麗祖安遜(Scarlett Johansson)上月入稟洛杉磯高等法院,控告《黑寡婦》電影發行商迪士尼違約,安排該片在戲院和旗下影視串流平台Disney+同步放映,令票房暴跌,有損其收益;當時有報道指同樣是戲院與Disney+同步的《黑白魔后》女主角愛瑪史東(Emma Stone),亦計劃興訟向迪士尼追討損失。不過據多家美媒報道,愛瑪已落實簽約拍《黑白魔后》續集。

《黑白魔后》可說是《101斑點狗》的前傳,講述後者奸角 Cruella de Vil的成魔之路。今年美國疫情稍緩時,《黑》片是迪士尼選擇戲院和Disney+同步的電影之一,其餘兩齣分別是《黑寡婦》及《幻險森林奇航》,不過「死侍」賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)擔正的《爆機自由仁》(Free Guy),以及下月上映、梁朝偉有份主演的《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),則會先獨家在戲院上映。

《黑白魔后》在美國本土收8577萬美元,全球則有2.21億美元,據報上映未幾已打算拍續集,當時導演基克喬里斯佩(Craig Gillespie)和編劇東尼麥拿馬拉(Tony McNamara)準備好上馬,惟女主角愛瑪史東的意向未明,如今終於原班人馬歸位。

《爆機自由仁》優先場收220萬美元

提起《爆機自由仁》,周四(12日)在美國上映優先場,收220萬美元,業內人士估計,開畫日大概收1500萬至1800萬美元。雖然此片沒跟串流平台同步,但Delta變種病毒個案近期在美國有上升趨勢,恐影響觀衆入場意欲。