【開箱】《Girls Planet 999》 中日韓造星「少女大戰」

【明報專訊】ViuTV近年透過《全民造星》發掘演藝界新血,捧紅男團Mirror和ERROR。無綫炮製的《聲夢傳奇》,也掀起熱話。韓國同類才藝比賽真人騷,亦發展多年,Mnet頻道2016年推出《Produce 101》,先後4季,捧紅限定組合I.O.I、Wanna One及IZ*ONE,還將版權售到內地及日本,拍成《創造101》及《Produce 101 Japan》,同樣在當地掀起熱話。《Produce 101》系列前年爆出造馬醜聞,Mnet不僅負上刑責,公信力也蕩然無存。最近Mnet聲稱已洗心革面,本月6日推出同類型節目《Girls Planet 999》。

聲稱賽果百分百觀衆投票

《Girls Planet 999》逢周五晚播出,首兩集收視慘淡,分別只得0.46%及0.76%。預計有12集,香港觀眾可透過影視串流平台愛奇藝收看。節目找來中日韓三地合共99名少女,最後勝出的9人,會組成女團出道。《德魯納酒店》男星呂珍九擔任主持,導師是已解散的Wonder Girls成員宣美及少女時代的Tiffany。今年初招募參賽者,收到1.3萬份申請,3月開始初選,最終確定中日韓各33名少女參賽。

至今播出兩集,流程與《Produce 101》系列大致相似。首兩集99名參賽者雲集錄影廠,繼而介紹主持人及導師陣容,接着99人分批表演,由導師評價,定出表現最佳的9人,順次為江崎光、姜睿緒、沈小婷、蘇芮琪、鄭智贇、徐永恩、崔有真、蔡冰及桑原彩菜。9人中4人來自韓國、3人來自大陸,其餘是日本人。目前定下的9名少女,並非最終排名。經過多場表演及投票,才會選出最終優勝者。前晚播出第2集,99人展開宿舍生活,還公開童年照。呂珍九向她們傳達新任務,要各自組成9人團隊,演唱大會指定歌曲,包括Blackpink的《How You Like That》、IZ*ONE《fiesta》、Twice《Yes or Yes》、EXO《前夜》及防彈少年團《Mic Drop》等。

《Girls Planet 999》開播前,Mnet重申為了公平及透明度,優勝者100%由觀眾投選出,而且節目有別於《Produce 101》系列利用手機短訊投票,今次改為透過社交應用程式Universe投票。雖然Universe由遊戲生產商NCsoft研發,但平台是與CJ E&M共同投資,跟CJ子公司Mnet本是「兄弟」,是否真的公平實在存疑。另外,節目強調100%觀眾投票選出9人女團,可是中日韓三地人口比例懸殊,內地參賽者自然有優勢。Mnet其後公布最終排名不會定下中日韓參賽者名額,韓國地區票數佔50%、其他地區合共佔50%。

Mnet表示參考過往觀眾意見,不會刻意提及參賽者的經理人公司背景及履歷,可是前女團CLC成員崔有真及Cherry Bullet成員許智媛和金紫蘿參賽,早已是公開的秘密,還有內地女團SNH48成員及曾參加大陸選秀節目的參賽者,全都有「背景」,即使不刻意提及,粉絲也一清二楚。

中日韓粉絲易出現爭議

《Girls Planet 999》是否公平還在其次,中日韓文化差異及政治爭議,更令人擔心。近年韓國不時掀起反日反華情緒,內地也曾出現「限韓令」,中日關係亦緊張。三地網民不時發起互相抵制行動,中途會否爆出種族爭議、Mnet如何應對才是更大挑戰。值得一提的是,中日韓三地參賽者,來自香港與台灣的全納入中國隊,其中香港選手有3人,分別是17歲何思澄、23歲梁卓瀅及19歲潘穎芝。

這節目好像隨時危機四伏,但還是有看點。首先參賽者整體水準較以往《Produce 101》系列提升,特別是日本隊,跳唱能力上升不小。其次是導師Tiffany與宣美的嚴厲評語,兩人女團出身,對女子組合了解透徹,評價十分中肯。再者,Mnet擅長運用社交平台,節目未開播,已在YouTube發放99名少女的自我介紹片段。每集播出後,即時上載演出片段,還特別錄製參賽者挑戰觸摸「恐怖箱」的視頻,平均五六萬點擊,加上透過Universe的留言與粉絲互動,炒熱話題,推高節目曝光率。