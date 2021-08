【明報專訊】男團MIRROR人氣勁,12名成員已成為各大小活動及品牌廣告寵兒,財源滾滾來。他們的粉絲亦遍佈各個年齡層,為支持偶像應援,每次有成員生日、推出新歌,都會花錢在巴士站、大廈外牆等地方落廣告造勢。一眾「鏡粉」支持偶像非常熱情,她們的另一半卻叫苦連天,由鏡粉「前夫」成立的「我老婆嫁左畀Mirror導致婚姻破裂關注組」至今已有33.4萬名成員,一度成為城中熱話。

MIRROR繼上月被韓國傳媒《首爾新聞》以「陷入香港12人男團『MIRROR』的妻子,絕望的丈夫們」為題登上國際版後,日前更衝出亞洲,成為《紐約時報》的新聞人物,報道以「This Boy Band Is the Joy That Hong Kong Needs Right Now」為題,探討MIRROR在香港掀起熱潮的原因。

娛樂組