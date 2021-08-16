「夢想會有休止符」 黃秋生似暗示退出劇壇

【明報專訊】黃秋生、朱栢康、陳淑儀主演舞台劇《ART呃》日前於香港演藝學院完成首場演出，黃秋生與台前幕後謝幕時，觀眾大叫「加油」打氣，他說感受時，似暗示退出劇壇：「今次我特別多感觸，我在這個舞台有好多夢想，特別是學習的時候，我亦在這裏實現好多夢想。但夢想好似樂曲會有休止符、會有完結時候，有時演出會有不可抗力的中斷，如果這個是告別的話，我希望明年是一個復出。我平時不太感性，因為我覺得觀眾同演員是買賣關係，但年紀漸長有另一種感受，好多事不是『應分』，中間建立友誼、支持及愛護，在這裏要多謝咁多年幫我實現夢想的觀眾和製作朋友。」完騷後，秋生表示滿意表現，讚觀眾熱情：「我哋沒『爆肚』，平時排戲出八成力，有觀眾先出十成力，這晚感受到觀眾的反應，之前排的效果都出來了。」

朱栢康驚被秋生打穿耳膜

朱栢康表現獲好評，他「一輪嘴」講出婆媳之間的矛盾，引得觀眾發笑。他自言是專業演員，非靠現實生活入戲：「現實中有無發生過這些婆媳關係，都過去了，不知有無呢？戲裏我畀黃秋生『爆樽』，過去兩個月大家研究過用木棒、水管，我練成『鐵頭功』，最怕被他打穿耳膜，聽不到就演不到落去。」陳淑儀已3年沒公開演出，笑言要享受足15場，過足戲癮。感受到觀眾反應是最大的鼓勵。

方皓玟、蘇玉華、潘燦良等捧場，蘇玉華表示第3次看這劇，覺得一個好劇本落在不同演員手上有不同火花。今次3名演員的化學作用很強，看見觀眾反應就知成功，恭喜他們愈演愈爆。潘燦良早年演過這個故事，勾起很多回憶。

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