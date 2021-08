《尚氣》梁朝偉陳法拉「夫妻」劇照曝光 劉思慕反擊迪士尼CEO：我們不是實驗

【明報專訊】迪士尼行政總裁查佩克(Bob Chapek)上周在季度業績會談及下月初上映的Marvel新片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),會先在戲院上映,45天後才登錄影視串流平台Disney+,形容此為「有趣的實驗」;扮演「尚氣」的加籍華裔男星劉思慕前日在社交網發文反擊,既否認是實驗,並稱是被低估的弱者,又說《尚》片上映時會創造歷史;另一方面,片中扮演他父母的梁朝偉和陳法拉,兩人一起的劇照首次曝光。

早前疫情稍緩,戲院在美國陸續重開後,迪士尼安排旗下3片:《黑白魔后》、《黑寡婦》及《森林幻險奇航》,戲院及串流平台Disney+同步上映,後者訂戶需另付30美元,結果引來戲院商發聲明抨擊此舉是導致《黑寡婦》第2周票房急跌的原因,該片女主角史嘉麗祖安遜(Scarlett Johansson)更入稟法院追討損失。迪士尼行政總裁查佩克上周在季度業績會提及另一Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》的上映安排,將於9月3日在美國上映(香港映期早一天),45天後在Disney+上架,查佩克當時以「這會是一個有趣的實驗」來形容,稱會是另一數據指標,為未來上映策略做參考。除了《尚》片,上周五在美國上映的《爆機自由仁》也是以同一模式上映。

查佩克的「實驗」言論似乎引來男主角劉思慕不滿,前日在社交網Twitter發文稱,「我們不是實驗,而是被低估的弱勢團體」,他還表示會有所突破,帶來驚喜,呼籲大家下月3日加入,跟他一起創造歷史。有網民認同劉思慕所言,也有說他借種族議題發揮。

由於《尚氣與十環幫傳奇》即將上映,Marvel前日亦發放了最新劇照,而且主角是飾演「尚氣」父母的「徐文武」梁朝偉與「映麗」陳法拉,特別是之前從未發放兩人「同框」的劇照。劇中兩人的角色都武藝高強,照片中他倆似在拍攝比武或練武的場面,還有深情對望的畫面,想知道這場戲講什麽?再多等約兩星期自有分曉。

奧卡菲娜楊紫瓊倫敦飯敘

另一方面,有份演出《尚氣與十環幫傳奇》的《盜海豪情:8美千嬌》奧卡菲娜(Awkwafina)和楊紫瓊日前現身倫敦,跟《白老虎》印度女星彼欣嘉卓芭拉(Priyanka Chopra)、《滅.境》日裔女演員水野索諾婭及韓裔金球視后吳珊卓(Sandra Oh)聚首一堂。欣嘉和奧卡菲娜分別在社交網公開合照,彼欣嘉形容她們是王后,又是亞裔驕傲。事實上眾人都在電影或劇集合作過。楊紫瓊、水野索諾婭和奧卡菲娜曾合演《我的超豪男友》;奧卡菲娜跟吳珊卓在動畫《魔龍王國》獻聲,即將又會合演Netflix一齣喜劇;楊紫瓊則會跟吳珊卓在新片《The Tiger's Apprentice》合作,預計2023年上映。