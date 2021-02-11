《尚氣》梁朝偉陳法拉「夫妻」劇照曝光 劉思慕反擊迪士尼CEO：我們不是實驗

【明報專訊】迪士尼行政總裁查佩克（Bob Chapek）上周在季度業績會談及下月初上映的Marvel新片《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），會先在戲院上映，45天後才登錄影視串流平台Disney+，形容此為「有趣的實驗」；扮演「尚氣」的加籍華裔男星劉思慕前日在社交網發文反擊，既否認是實驗，並稱是被低估的弱者，又說《尚》片上映時會創造歷史；另一方面，片中扮演他父母的梁朝偉和陳法拉，兩人一起的劇照首次曝光。

早前疫情稍緩，戲院在美國陸續重開後，迪士尼安排旗下3片：《黑白魔后》、《黑寡婦》及《森林幻險奇航》，戲院及串流平台Disney+同步上映，後者訂戶需另付30美元，結果引來戲院商發聲明抨擊此舉是導致《黑寡婦》第2周票房急跌的原因，該片女主角史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）更入稟法院追討損失。迪士尼行政總裁查佩克上周在季度業績會提及另一Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》的上映安排，將於9月3日在美國上映（香港映期早一天），45天後在Disney+上架，查佩克當時以「這會是一個有趣的實驗」來形容，稱會是另一數據指標，為未來上映策略做參考。除了《尚》片，上周五在美國上映的《爆機自由仁》也是以同一模式上映。

查佩克的「實驗」言論似乎引來男主角劉思慕不滿，前日在社交網Twitter發文稱，「我們不是實驗，而是被低估的弱勢團體」，他還表示會有所突破，帶來驚喜，呼籲大家下月3日加入，跟他一起創造歷史。有網民認同劉思慕所言，也有說他借種族議題發揮。

由於《尚氣與十環幫傳奇》即將上映，Marvel前日亦發放了最新劇照，而且主角是飾演「尚氣」父母的「徐文武」梁朝偉與「映麗」陳法拉，特別是之前從未發放兩人「同框」的劇照。劇中兩人的角色都武藝高強，照片中他倆似在拍攝比武或練武的場面，還有深情對望的畫面，想知道這場戲講什麽？再多等約兩星期自有分曉。

奧卡菲娜楊紫瓊倫敦飯敘

另一方面，有份演出《尚氣與十環幫傳奇》的《盜海豪情：8美千嬌》奧卡菲娜（Awkwafina）和楊紫瓊日前現身倫敦，跟《白老虎》印度女星彼欣嘉卓芭拉（Priyanka Chopra）、《滅．境》日裔女演員水野索諾婭及韓裔金球視后吳珊卓（Sandra Oh）聚首一堂。欣嘉和奧卡菲娜分別在社交網公開合照，彼欣嘉形容她們是王后，又是亞裔驕傲。事實上眾人都在電影或劇集合作過。楊紫瓊、水野索諾婭和奧卡菲娜曾合演《我的超豪男友》；奧卡菲娜跟吳珊卓在動畫《魔龍王國》獻聲，即將又會合演Netflix一齣喜劇；楊紫瓊則會跟吳珊卓在新片《The Tiger's Apprentice》合作，預計2023年上映。