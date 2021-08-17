聲夢騷尾場 何晉樂公開向女友示愛 炎明熹被爆「火星文」考起衛蘭

【明報專訊】一連4場《聲．夢飛行First Live On Stage》前晚圓滿結束，尾場由導師李幸倪 （Gin Lee）、江海迦 （AGA）、衛蘭（Janice）、林欣彤（Mag）及周柏豪擔任嘉賓。15名學員出盡渾身解數落力演出，當中3料冠軍炎明熹自爆被失眠困擾影響表現。何晉樂就趁機在台上公開戀情，向女友示愛及道謝。完騷前學員大合唱《拼圖》，文凱婷、潘靜文、詹天文及林君蓮均忍不住感觸爆喊。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

何晉樂（Rock）與Gin Lee手拖手合唱《天黑黑》，唱畢兩人忍不住落淚，Gin Lee興奮大讚Rock 終於唱到。Rock大爆在比賽唱此歌落敗後，Gin Lee致電給他講足兩個鐘，令他感到不是孤單一人。Gin Lee說：「我只想講無論如何，支持和惜你的心永遠都不會變，不過在這個台，你除了多謝我，好似想多謝另外一個人。」Rock即說：「在比賽期間，我的女友都好支持我，她為人較低調，但好多謝她包容我，還有我拖了Gin Lee隻手，唔好意思，I Love You Baby！」令粉絲尖叫。潘靜文（Sherman）獲安排與Mag合唱《忍》後大談初心，她表示被Foul後一度擔心遭人討厭，幸得導師、學員及家人鼓勵，明白要堅持初心，不要放棄。

Gigi：不與Blackpink比較

炎明熹（Gigi）與鍾柔美（Yumi）分別與Janice合唱《Million Reasons》及《就算世界無童話》。Yumi爆Gigi曾傳英文短訊給Janice，但Janice不知短訊想講什麼。Gigi稱因不懂以英文表達，只能靠翻譯軟件。Yumi笑道：「果然『火星文』只得Gigi睇得明。」Gigi、Yumi、詹天文（Windy）及姚焯菲（Chantel）跳唱韓國人氣女團Blackpink歌曲《How You Like That》，騷後Gigi稱自覺跳舞不太夠力，只是做動作，要向Yumi學習。跳唱Blackpink的歌是否挑戰高難度？Gigi說：「其實我們初時都覺得有難度，就同自己講做好自己就得，不用比較。」

為拍劇做準備 睇戲學演技

Gigi表示唱了4場差不多失聲，自爆比賽結束後至開騷前一直受失眠困擾，她說：「見演唱會逼近，心想死喇，所以想盡辦法入睡，結果都睡不到，姑丈朝早拉我去跑步，才能維持到體力支撐住，但演出都有少少失誤，覺得表現不是好好，最多60分，不過比首場進步，加多5分，就是與觀眾交流多了少少。」問失眠是否因入行太大壓力？她說：「其實我也不知壓力來源，可能太多想法，有時睡覺會有音樂在腦海游來游去，現在家人買了些補健品給我幫助睡眠，已慢慢瞓得着了。」她稱完騷最想回家休息，之後開始準備拍劇，要看多些電影學演技，但暑期功課仍未做完，要開始趕工。

Rock表示女友也有到場支持，故想隆重一點在台上多謝女友，因女友體諒他比賽很忙，又不時煲湯給他飲。他表示雖然和Gin Lee手拖手合唱，但女友很大方不會呷醋。Rock又透露很多粉絲都知他拍拖，還好好幫他隱藏這件事。

文凱婷：唔會約會孫漢霖慶生

孫漢霖（Steven）尾場撞正23歲正日生日，他稱生日願望是疫情快點完結，好想去旅行。跟他傳緋聞的文凱婷（Aeren）表示不會單獨約會慶祝，兩人只是普通朋友關係，Aeren說：「台上是照稿講，想同觀眾互動多點，不是真的才可拿來講笑。」他們表示不抗拒拍劇演情侶。可願意將熒幕初吻獻給對方？他們笑言不抗拒，最多拍之前一齊漱口，食多幾粒薄荷糖。Aeren由比賽到前晚完騷都經常忍不住喊，她表示平時很硬淨，只是有點感性，並不是易喊的人。前晚捧場圈中人有薛家燕與大女石祐珊、郭可盈與女兒林天若、莊思明、周家蔚等。

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