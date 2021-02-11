MIRROR狂拍廣告「錢」途無限 姜濤Anson Lo呂爵安為做男一爭入樽

【明報專訊】人氣男團MIRROR成員攻陷各大品牌及廣告界，他們的代言廣告在街上無處不在，又密密出席品牌活動，「錢」途無限。成員亦陸續向影壇進軍，姜濤與柳應廷（Jer）將聯手出擊，與影后毛舜筠在彭秀慧執導新片鬥戲。姜濤與盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）代言的廣告數量不相伯仲，近日又孖住拍新廣告，實行有錢齊齊搵。

娛樂組

姜濤與Anson Lo、Edan為連鎖快餐店拍廣告，延續上次「大姜的愛」，拍攝續集「大姜真愛《男兒爭入樽》」。三子在廣告中大鬥法，爭取成為男主角，導演袁劍偉更自導自演。短片以籃球為題材，姜濤與Anson Lo、Edan大騷球技，以速度和型格決一高下，充滿活力。為爭做男主角，Anson Lo找來大班「神徒」（粉絲暱稱）跳舞助陣，Edan則吊威也入樽展魅力；姜濤使出殺手鐧迎戰；熱愛打籃球的姜濤表現興奮：「今次寓工作於娛樂，一邊拍廣告一邊跟成員打籃球，是難能可貴的經驗。」Edan說：「希望鏡粉們繼續支持我們最新一集大姜真愛，邊品嘗美食、邊看我們大放笑彈！」

Edan君如賣保險 盧瀚霆銷牀褥

Edan與Anson Lo又各自單飛拍廣告，Edan繼賀歲片《闔家辣》後，再跟吳君如合作拍保險公司宣傳片，化身「命運使者」，探討人生及退休大計。他們這個「君安配」默契十足，縱使工作檔期排得密麻麻，拍攝過程仍展現專業態度，主動提供意見，令效果更佳。Anson Lo則拍牀褥廣告，親身體驗兩款新牀褥，享受不一樣的睡眠節奏。

楊樂文Tiger拍住上搵銀

其他成員楊樂文（Lokman）與邱傲然（Tiger）昨日結伴出席品牌專門店活動，吸引大批粉絲到場，同場還有另一人氣男神魏浚笙（Jeffrey），氣氛熱鬧。Tiger表示入行後經常化妝，本身對化妝品沒太多認識，他欣賞品牌對環保及可持續發展的承諾，時尚與環保可以並存，趁機教粉絲不要浪費，愛護地球。

柳應廷伙姜濤演彭秀慧新片

Jer落實演出彭秀慧執導的新片，跟隊友姜濤及毛舜筠合演。Jer與姜濤都是首次拍電影，他知道獲得電影角色時心情興奮：「當經理人花姐（黃慧君）跟我說試鏡成功，我當時開心到不懂反應，這是人生第一次參與電影演出，希望可以給大家看到最好的表現！」

Jer表示喜歡演戲，之前上過戲劇班。在他眼中的彭秀慧除了是好導演，更是照顧周到的人生導師，拍攝前籌辦很多工作坊給他、姜濤及其他演員，又幫他們拉近與毛舜筠的關係，熟絡後演戲時的效果更好，彭秀慧又會試演很多遍給他們看，有明確指引。

至於姜濤是他的一顆定心丸：「我本身是慢熱的人，去到不算好叻的範疇更加有點緊張，幸好有姜濤在旁，少了緊張感。姜濤亦是第一次拍電影，大家一起練習、聊天，緩和彼此的緊張，是個好開始。」他又努力喼弗，為電影轉形象剪了新髮型。