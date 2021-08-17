翁靜晶義賣名牌手袋助貧困學生

【明報專訊】翁靜晶於6月協助老公何猷彪眾籌助尼泊爾抗疫，上月他們將價值600多萬救援物資送到加德滿都。昨日翁靜晶又賣手袋籌款，她在facebook上載5個Hermès手袋，希望籌得200萬港元。她表示籌得善款全數捐「何東文化發展基金」，以資助校內有需要的學生作為學習相關的項目，減輕學童因家庭環境而帶來的學習壓力。她寫道：「我不希望見到有小朋友因為家庭環境的困擾，而落後於起跑線。」

翁靜晶接受《明報》電話訪問，她表示這批手袋皆是禮物，包括已故老爺（何鴻章）與老公何猷彪所送的，其中一個用了一次，其他是全新的。她一向不愛用名牌，殘殺動物取其皮做手袋違反她的理念，其次買一個手袋要花數十萬元，這是超現實價錢，這筆錢可以幫助多少個貧困家庭？

將來不會留遺產

問翁靜晶現在用什麼手袋？她說：「淘寶囉！膠手袋，19蚊，用到爛爛哋要用繩綁住，我用的袋與衫也是淘的，沒負擔最好！」她表示老公對她義賣物品做善事沒有異議，兩人對處理這些身外物的理念是一致的。將來他們不會留遺產，古董珍寶捐到博物館由專家保養，這樣才能永久保存，是人民資源延續。她笑說：「遺產留子女咪等佢哋變賣『敗』咗佢！何家送贈了很多價值不菲的首飾給我，我沒佩戴，難道陪我入黃土？我沒需要留給女兒，因她們有能力。」

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