新片《毒水曝光》美國上映無期 尊尼狄普嘆被荷李活杯葛

尊尼狄普（右圖）涉嫌曾虐打前妻安柏赫特（左圖），控告英國《太陽報》誹謗他「打老婆」的官司敗訴，其後電影被易角，已拍好的新片在荷李活又沒有映期，他受訪時聲稱覺得被杯葛。

【明報專訊】《魔盜王》電影系列58歲男星尊尼狄普（Johnny Depp），近年事業陷入低潮，與《水行俠》安柏赫特（Amber Heard）於2017年離婚後，控告英國《太陽報》誹謗他「打老婆」的官司敗訴，有份主演的《怪獸與牠們的產地3》隨即被易角；他主演的另一新片《毒水曝光》（Minamata）在歐亞不少地區已上映，唯獨在他老家美國，發行片商MGM一直推說日期待定，尊尼狄普早前接受《星期日泰晤士報》訪問，聲言感覺被荷李活杯葛。

《毒水曝光》由尊尼狄普監製及主演，根據著名攝影記者尤金史密斯（W. Eugene Smith）1970年代初到日本採訪「水俁病」毒案改編，講述熊本縣水俁市居民一直受化工廠毒水的禍害，許多人生病、殘障，甚至垂死。尊尼狄普扮演享譽新聞界的戰地攝記尤金史密斯，要求《生活》雜誌派他到日本，期盼將真相曝光。《真的戀愛了》標尼爾（Bill Nighy），日本演員真田廣之、國村隼、加瀨亮及淺野忠信等有份參演。香港已於今年4月上映，英國亦剛於本月13日開畫。

《毒水曝光》導演指控電影遭「埋葬」

對於《毒水曝光》至今未能在美國上映，尊尼狄普接受英國《星期日泰晤士報》訪問時表示，該片很值得欣賞，他曾向受事件（水俁病）影響的人承諾，他們不會受剝削。他認為《毒》片保持了尊重的態度，自言遵守了約定，並指後來加入的發行商也應如此。尊尼認為不能因為杯葛他就抹煞這一切，「有些電影觸動人心，這部片所影響的是當事人及有過類似經歷的人；這一切（沒有映期）只因為荷李活杯葛我？一名演員過去數年身處在不愉快和混亂的環境中？」

《毒水曝光》導演安德魯列維塔斯（Andrew Levitas）上月去函MGM，指他們因尊尼狄普的私人問題而「埋葬」了《毒》片。安德魯表示MGM認為演員的個人問題會為電影帶來負面影響。但他稱MGM不安排《毒》片上映，就有責任解釋「為什麽演員的私生活比死去的孩子更重要？」

獲頒終身成就獎惹爭議

下月17至25日舉行的西班牙聖塞巴斯蒂安國際電影節上周宣布，會把終身成就獎頒給尊尼狄普，表揚他對影壇的傑出貢獻和成就，米高德格拉斯（Michael Douglas）及茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）等金像帝后級人馬，過去亦曾獲此殊榮。不過消息公布後，當地的女電影人協會及多個防止虐待女性的組織提出抗議，認為涉嫌虐打前妻安柏赫特的尊尼狄普不配此獎。未知下月尊尼到當地時，會否觸發示威風波了。