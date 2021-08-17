《爆機自由仁》首周末票房稱冠超預期

【明報專訊】《死侍》賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）伙拍《雷神奇俠4》導演泰卡韋迪迪（Taika Waititi）及《獨行殺姬》女星祖迪高瑪（Jodie Comer）主演的《爆機自由仁》（Free Guy），由《翻生侏羅館》桑里維（Shawn Levy）執導，上周五在美國開畫，單日收1050萬美元（約8190萬港元）稱冠。昨日再有首周末票房數字，《爆》片3日收2840萬美元（約2.2億）港元，超出預期。至於上周四在港上映的《爆》片，短短數天票房亦衝破720萬港元，同樣是首周末冠軍。

男主角賴恩雷諾士上周六在社交網透露，迪士尼已落實開拍《爆機自由仁》續集。《爆》片甚至比之前一星期的票房冠軍《自殺特攻》成績更好，後者首周末收2650萬美元（約2億港元），當時有評論指或與Delta變種病毒個案上升、影響觀衆入場意欲有關。另一方面，《自》片是戲院與影視串流平台HBO Max同步上映，或對票房亦有影響，據報道《自》片第2周票房下滑了70%，10日累收4290萬美元。至於《爆》片會獨家在戲院上映45天後，才在串流平台上架。