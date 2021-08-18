被爆出海玩滑水 59歲周星馳追17歲落選港姐？

【明報專訊】59歲周星馳近日被爆跟年僅17歲的落選港姐張曉祺（Ukei）遊船河，同行還有兩名Ukei的女友人。雖然星爺跟Ukei的年紀相距42歲，但一行人沒有年齡隔膜，出海滑水玩得好開心。有報道星爺跟Ukei於6月在富豪船P中認識，兩人以微信聯絡。星爺傳新緋聞，他的助理Chris回應傳媒稱星爺跟Ukei不熟，又稱Ukei日前主動約星爺再去滑水，他已不理睬對方。至於Ukei昨日突然低調，IG不能留言似謝絕外界聯絡。

傳星爺另一船P向Ukei「抄牌」

Ukei參加今年港姐面試，以年紀最細受注目，被封為「翻版沈月」，她晉身第二輪面試，但最後未能入圍。據稱Ukei家境富裕，在社交平台也見她不時出海，又到酒店歎下午茶打卡。據報道星爺邀Ukei跟她的朋友上其逾億豪華遊艇玩，有傳星爺在另一船P遇Ukei便向她「抄牌」。他們出海玩樂，一向謹慎的星爺以微信跟對方聯絡，不會留低聊天紀錄，見面時也不會合照。今次行蹤曝光，星爺展示滑水英姿外，也體貼地為Ukei拍攝滑水短片。

助理代澄清︰星爺Ukei不相熟

星爺跟Ukei的緋聞傳出後，他的助理Chris回覆傳媒稱星爺跟Ukei不相熟，當日大伙兒在船上，又透露日前Ukei主動約星爺去滑水，但已被無視，星爺沒有回覆對方因並不相熟。星爺對感情事一向低調，去年他跟舊愛于文鳳打官司，才令兩人關係正式曝光。昨晚Ukei在IG的限時動態上載新照片，打扮靚靚跟女友人相伴坐摩天輪，看來心情未受星爺跟她劃清界線影響。

娛樂組