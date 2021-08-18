林夏薇演「全裸」戲：入行最突破一次 高海寧被監製打開麻甩基因

【明報專訊】林夏薇（薇薇）、高海寧（高Ling）昨日於電視城宣傳劇集《七公主》。薇薇罕有性感現身，她笑言要配合劇情，日內有場「全裸」戲出街，「今次是我入行以來，身心都最突破一次，當初睇劇本時，最擔心就是這場戲，因講角色不著衫之餘，還要跟徐榮有『動作戲』和情感戲，當時很驚走光，但又要兼顧悲傷情緒」。薇薇稱這場戲並非賣弄色情，是帶出她跟徐榮互相依靠的感覺，其角色為愛瘋狂。

薇薇稱原本該劇在晚上9時半播出，故拍攝「全裸」戲分時相當進取，但現在改為8時半出街，很多大膽鏡頭都被刪減。是否覺得可惜？她說：「都可惜，不過還有大露背鏡頭。」

高Ling說劇中會以多個不同造型亮相，當中對美少女戰士造型最難忘，因當時這樣穿著在街上拍外景，吸引不少途人目光；另一個喜歡的是最後一場戲的透視造型，「裏面只穿了肉色打底衫，條裙很貼身很靚」。她稱劇集播出後，很多朋友驚訝，沒想到她能演得那麼麻甩，「因大家認識我都是比較斯文，監製今次好像打開了我的麻甩基因，受角色影響，我發現自己都粗魯了。（可擔心嚇走追求者？）監製說不要緊，劇中還有很多角色扮演，到時好多男生會湧埋嚟」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳