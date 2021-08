梁朝偉缺席首映 陳法拉性感搶鏡 《尚氣》首輪影評大讚：港產功夫片融合Marvel電影宇宙

【明報專訊】Marvel首部華人超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)將於下月2日在港開畫,比美國提早一日上映,前日率先在洛杉磯舉行首映禮,主角劉思慕、陳法拉及奧卡菲娜(Awkwafina)等盛裝亮相,雖然梁朝偉缺席,但首輪影評對他有讚無彈,更有娛樂網站稱本片「把港產功夫片融合Marvel電影宇宙」,且看對票房有否刺激作用。

《尚氣與十環幫傳奇》首映禮星光熠熠,除了飾演同名主角的劉思慕、《我的超豪男友》中韓混血女星奧卡菲娜、《奇異博士》黃凱旋(Benedict Wong)、金像影帝賓京士利(Ben Kingsley)、陳法拉及張夢兒之外,今年11月緊接登場的Marvel重頭戲《永恆族》(Eternals)女導演趙婷亦來撐場。

陳法拉獲老公示愛

戲中飾演梁朝偉妻子的陳法拉,這日偕法籍夫婿Emmanuel Straschnov一起行紅地氈,後者對於穿著Giorgio Armani粉紅色低胸長裙的愛妻讚不絕口,事後透過社交媒體上載合照並留言:「我為你自豪,我愛你。」被問到《尚氣》扮演劉思慕童年時代的母親,陳法拉認為這角色是個剛柔並重的女性,而拍罷此片後,現實中的她亦成了真正的母親,「可以說《尚氣》改變了我的人生」。

受到疫情影響,《尚氣》映期一改再改,終於等到下月開畫,卻傳內地不滿梁朝偉扮演反派角色「傅滿洲」有辱華之嫌,就算改名「文武」仍遭抵制,至今上映無期。早前有傳外國業界對於此片票房不感樂觀。

直至首映禮後,部分外國傳媒率先發表首輪影評,大多對《尚氣》給予正面評價,對於梁朝偉和劉思慕表現尤其讚好,又稱讚本片是「Marvel最出色的動作片」,其他網站如The Illuminerdi認為它是「娛樂、溫情和動作中取得完美的平衡」,另一網站POC Culture更是讚不絕口,「東西文化結合得天衣無縫,成功把港產功夫片融合Marvel電影宇宙,作出重大改變」,有望吸引觀眾入場,刺激票房上升。

Marvel總裁回應降溫

對於劉思慕日前不滿迪士尼行政總裁查佩克以「有趣的實驗」形容《尚氣》,Marvel電影公司總裁奇雲費格(Kevin Feige)在首映禮上回應,指有關言論被人誤解,「這個並非劉思慕發言的意圖」。

至於史嘉麗祖安遜(Scarlett Johansson)不滿迪士尼安排《黑寡婦》在戲院及串流平台Disney+同步上映,入稟法院追討票房分紅損失,奇雲亦表示「會盡一切努力,令事件和平解決」,落力為負面新聞降溫。