何啟華相信吳保錡「問心無愧」 姜濤開心登《紐時》衝出亞洲

何啟華與粉絲玩遊戲十分投入，當被問及ERROR隊友吳保錡最近惹上負面新聞，何啟華力撐好友，稱非常信任他。（攝影：劉永銳）

MIRROR成員王智德（左起）、姜濤和ERROR的何啟華昨日出席活動，其間姜濤被問及日前上載隊友Anson Lo面皮鬆弛的醜樣照到社交網，他表示曾擔心激嬲對方。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】人氣組合MIRROR成員姜濤和王智德（Alton）聯同ERROR的何啟華（阿Dee），昨日到尖沙嘴出席活動，吸引數百粉絲包圍商場支持；其間他們玩遊戲，姜濤與女粉絲合力擺心心，引得「姜糖」尖叫，但以阿Dee的粉絲叫聲分貝最高。MIRROR近日衝出亞洲登上《紐約時報》，姜濤開心亞洲以外的人知道MIRROR。他日前出賣隊友盧瀚霆（Anson Lo）的醜樣照，笑指對方好大方。阿Dee則力撐是非纏身的隊友吳保錡，相信對方問心無愧。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

阿Dee笑言粉絲平時練開獅吼功和功夫，Alton踢爆阿Dee也非常興奮，隔着口罩一齊叫。姜濤則暖男上身說：「不想粉絲太用力嗌，他們清晨4點已來霸位，要好好休息呀。」阿Dee取笑姜濤擺甫士出盡腰力，姜濤談到擺甫士表現尷尬，他解釋：「冇想過出道派心心，派了3年，每次做這個動作都怕醜，但好開心跟粉絲做這個動作。」

姜濤為新片剛學懂踩單車

姜濤與隊友柳應廷（Jer）快將投入拍新戲，他稱為了電影工作而減少接商演。收入減少可會肉赤？他表示：「OK、都夠。」Alton幫手解圍：「他生活重點不是錢，最重要靚仔、有型。」阿Dee大爆姜濤剛學識踩單車，姜濤笑言：「因為拍戲要我踩單車，我昨（前）晚終於學識，本身請朋友教，但自己踩踩吓學識了，人生22年來未踩過單車，以前冇朋友跟我踩單車。」會否約女仔一齊踩？他續說：「我踩單車未載到人，之前拍節目《調教你MIRROR》在梅窩大班隊友去踩單車，當時我未識踩，希望下次約他們一齊玩。」有報道指該片以MIRROR經理人花姐（黃慧君）為藍本，講述毛舜筠飾演經理人，毛舜筠跟姜濤扮母子，姜濤說：「不完全關事，好多都是原創內容，暫時不可以劇透。」他稱已跟毛舜筠排過戲，感覺對方好親切。

讚Anson Lo大方 Alton笑稱保留罪證

MIRROR最近登上美國《紐約時報》，報道探討MIRROR在香港掀起熱潮的原因。姜濤表示好開心：「可以讓亞洲以外的人知道，是開心事。」阿Dee稱ERROR無份揚威海外，有點不開心，他自我安慰：「ERROR都有份為香港人帶來歡樂，不緊要啦，可能我們偏向在冰島、伊朗受歡迎。」

姜濤日前上載隊友Anson Lo面皮鬆弛的醜樣照，他笑言發文社交網後，曾擔心激嬲對方，幸Anson Lo夠大方，還轉發帖文開玩笑。Alton與阿Dee就不怕被姜濤收集醜照做罪證，Alton笑說：「大家互相有保留罪證！」阿Dee搞笑：「不怕，我全身都是破綻。」

ERROR隊友保錡最近惹上負面新聞，有女網民公開疑似保錡的調情對話截圖兼錄音，內容露骨。阿Dee力撐好兄弟：「非常信任他，他心情好好，正常，問心無愧。」問他有否陪保錡傾偈？他封嘴：「我連父母也沒有透露半句，我不回應了。」

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