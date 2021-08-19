《梅艷芳》新預告片 「劉培基」古天樂：她很有義氣

【明報專訊】電影《梅艷芳》紀念已故樂壇百變天后梅艷芳（梅姐）傳奇一生，將於11月上映，演員陣容除了之前已宣布由王丹妮扮演梅艷芳、古天樂飾演梅艷芳形象設計兼恩師劉培基（Eddie），以及劉俊謙扮演張國榮外，林家棟亦參與演出，飾演華星唱片公司總經理蘇生，廖子妤則演梅艷芳胞姊梅愛芳。其他角色還有飾演華星唱片部經理Florence的楊千嬅，以及飾演Ben的楊祐寧等。

《梅艷芳》最新預告片集結王丹妮、古天樂、林家棟、楊千嬅、廖子妤、楊祐寧、邵仲衡、陳家樂、楊詩敏（蝦頭）、蔣志光、李子雄、白只、陳柏宇等演員對梅姐的話，道出對她的珍重和欣賞，希望梅姐精神能藉此片傳承下去。古天樂表示記憶中的梅艷芳好識照顧及關懷別人，而且很有義氣，他說：「梅姐教我們的精神是要堅持，不要放棄自己。沒有事可以難倒她，她要做的一定要做到。」

林家棟說：「梅姐是我們成長的一個icon。我覺得每個年代都有機會出現經典，但王者不會經常有。這就是一個榜樣，她怎樣在最短時間將自己發揮得最盡最好，呈現給觀眾。」楊千嬅表示：「她是一個很有大愛的人。」王丹妮認為梅姐是有前瞻的女性代表。

娛樂組

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