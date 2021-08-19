吳亦凡影視作品全下架 律師稱背不出監規需洗廁所

【明報專訊】內地男星吳亦凡涉嫌強姦罪，日前北京市朝陽區人民檢察院經審查後正式逮捕他。 吳亦凡被指是劣迹藝人，遭內地全面封殺，他過去8年拍攝的影視作品，近日在各個影視平台陸續下架。中國網絡視聽節目服務協會向內地傳媒表示，堅決支持會員單位採取的聯合行動，下架「吳某凡」參演的影視綜藝節目。協會重申，絕不為違法失德人員提供出鏡發聲的機會和平台，絕不讓這些人員和作品在網絡視聽行業有立足之地。截至昨日上午10時，據稱全網合計處理短視頻節目190萬條、影視綜藝節目7000部次。有網民認為吳亦凡雖然是失德藝人，但將其參與的影視作品下架，對其他合演及製作的人員不公平，有提議將吳亦凡樣子打格，但這樣做要花很多人力物力。

有內地律師到吳亦凡還押的北京朝陽區看守所，拍片公開看守所內部環境，並透露一些規矩。提到被還押者要在首3天背監規，第4天抽查背誦，如背不出會被安排洗廁所，能背出則獲安排較輕鬆工作，如擦地板、疊毛巾等。每日跟看守所時間表作息，早上7時起牀後訓練體能半小時，然後有半小時梳洗時間。早上8時至11時學習和勞動，之後有午餐及午休時間，下午5時吃晚餐，晚上10時要睡覺。有內地律師表示如吳亦凡認罪，估計明年1月前有一審結果，慢的話要到3月。至於刑罰，根據以往經驗，吳亦凡的刑期大概不少於5年，出獄後或不能留在中國，會被驅逐出境返回加拿大。

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