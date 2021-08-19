朴有天稱無糧求解約 經理人公司反擊：代還債 墊支夜蒲費

朴有天夜蒲費用，被指由經理人公司墊支。

【明報專訊】紅極一時的男團JYJ成員及韓劇《閣樓王世子》男星朴有天，近年醜聞不斷，先後捲入性侵案、吸毒被捕，一度宣布永久退出娛樂圈，去年他低調復出，惹來外界爭議。近日朴有天與經理人公司Re:Cielo爆出合約糾紛，前者指經理人公司違約，沒支付薪酬，令他生活拮据。不過Re:Cielo昨日反駁，指曾為他還債20億韓圜（約1300萬港元），又指朴有天經常挪用公司款項夜蒲及為女友購買名牌手袋。

文：蘇珮欣

朴有天日前透過日本歌迷會網站上載親筆信，反省過錯的同時，聲稱正以貪污、違約等理由起訴經理人公司，並稱與公司合作近兩年，幾乎沒收過薪金，一直過着艱苦的生活。

朴有天的經理人公司Re:Cielo昨日透過韓媒反駁，稱朴有天不久前與日本某公司私下簽訂合約準備復出，已違反與事務所的合約，會訴諸法律追究其責任。

經理人方面表示，朴有天不僅簽下雙重合約，還謊稱Re:Cielo公司的代表貪污。據韓媒報道，Re:Cielo公司的代表是朴有天離開男團東方神起後，與金在中及金俊秀合組JYJ時期的經理人。其後朴有天捲入性醜聞、吸毒事件，該經理人為助他東山再起，成立新公司，一直支持他復出，現時雙方卻反面收場。據Re:Cielo方面透露，朴有天經常拿公司名義的信用卡支付個人生活費及娛樂費，甚至將公司的信用卡交給同居女友，購買名牌手袋。公司曾替他償還超過20億韓圜（約1300萬港元）債務，以及為他支付拖欠夜場的1億韓圜（約67萬港元）。

金玟廷被延長合約無片酬

另一方面，最近主演tvN韓劇《惡魔法官》的金玟廷，亦與經理人公司WIP出現合約糾紛。金玟廷與WIP今年3月合約期滿，雙方不續約，經理人方面稱她主演的新劇未結束，故自動延長合約。金玟延稱公司老闆自5月起失聯，且未收到片酬，還單方面為她接廣告，故現時申請臨時扣押WIP約8000萬韓圜（約53萬港元）公司款項作為保證金。經理人方面稱已向韓國娛樂管理協會提交爭議申請調解，希望能和平解決分歧。