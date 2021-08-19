《天能》女星演戴妃造型曝光

【明報專訊】影視串流平台Netflix講述英國王室故事的劇集《王冠》（The Crown），叫好叫座，不過第5季及第6季將會是最後兩輯。預計明年播出的第5季已開鏡，由於講述英女王伊利沙伯二世晚年，所以由《哈利波特》艾美達史丹頓（Imelda Staunton）取代金像影后奧莉菲亞高文（Olivia Colman）演出，首張造型照上月底曝光。至於扮演王儲查理斯和戴安娜王妃的，也由《Emma：上流貴族》佐斯奧康納（Josh O'Connor）和《逆權選美》愛瑪歌連（Emma Corrin），改為《盜墓者羅拉》杜明尼衛斯（Dominic West）與《天能》女星伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）上陣，昨日公開了兩人的劇照。

《王冠》最後兩季內容將橫跨英國王室1990年代到2003年所面臨的挑戰，包括查理斯與戴妃婚變、前者與卡米拉的婚外情、安德魯王子前妻莎拉無上裝曬太陽惹出醜聞、溫莎堡失火等，但暫未知第5季會否涉及1997年戴妃車禍身亡。

另一方面，今年有份參賽威尼斯影展的《Spencer》，由《第一夫人：積琪蓮甘迺迪》柏比路拉林（Pablo Larrain）執導，也是講述戴妃的故事，並由《吸血新世紀》姬絲汀史超域（Kristen Stewart）扮演「人民的王妃」；昨日片商公布該片將於11月5日在美國上映。據報內容會聚焦戴妃最後聖誕假期3日內發生的事，是其人生的重大轉折。