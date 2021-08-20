東奧訪問張家朗失言後首現身 陳約臨灑淚再道歉 自責不成熟

【明報專訊】無綫前晚於電視城為直播「2020東京奧運會」收視創佳績舉行慶功宴，出席的包括無綫主席許濤、副總經理曾志偉、中國香港奧林匹克委員會會長霍震霆等台前幕後逾200人。早前往日本採訪東奧，在訪問港產「劍神」張家朗奪金感受時，發生失控事件，公開「示愛」被全城鬧爆的陳約臨亦有出席，是她在事件後首度現身，喊住再次公開道歉。

陳約臨有備而來，再次向大家道歉，她說：「對於我在東奧採訪期間，不成熟和不專業的行為，向大家講對不起。無論在日本，還是香港的同事，為是次奧運都付出很多，對於我的行為影響到不同的人，感到不好意思。」她透露事件發生後，在隔離期間已自我反省，希望日後工作可以進步，從錯誤中汲取經驗。

可有親自面對面向張家朗道歉？陳約臨稱他們不能跟運動員接觸，但已私下向對方傳訊息，為自己的行為影響到張家朗的感受和情緒，以及引起很大迴響道歉，她說：「當日見到張家朗奪金，創造歷史，真的很替他開心。他說他明白，亦多謝他原諒我這個不成熟的行為，知他將參加全運會，預祝他再創佳績。」

第一時間被公司「照肺」

陳約臨最初堅持無做錯，及後親筆寫道歉信，被問到是否受到公司壓力？她解釋當時做完直播兩分鐘後，便有記者聯絡她，情緒仍很高漲，控制不到當刻的情緒和反應，是日後要學習的。

公司可立即找她「照肺」？陳約臨承認公司有第一時間聯絡她，特別感謝公司關心、開解、鼓勵和提醒，並說：「我發覺被人原諒的感覺很珍貴，會更珍惜以後機會。事件發生後，我都有繼續努力投入採訪工作，包括去伊豆採訪李慧詩，不想再影響到更多人。」

問她事後喊了多少晚時，陳約臨終按捺不住流淚，邊喊邊說：「原本這是一個可以好好表現的機會，但反而那麼不成熟，多謝公司和同事的包容，事件令我成長，亦從中汲取教訓，將來會做得更加好，每一個支持和批評的留言我都有看，我會一一接受，希望之後做得更好。」

「雙陳」自薦採訪巴黎奧運

擔任香港奧運節目主持的陳貝兒與陳庭欣都有出席慶功，陳庭欣透露東奧期間，經歷17日不眠不休的主持工作，每日都是考驗。

陳庭欣笑言：「要吃護眼、補腦健康產品，因有很多資料要背，試過連續12小時做現場主持，中間得15分鐘休息。」不過她們已向公司提出下屆奧運一起去巴黎採訪。

情不自禁 人之常情

對於陳約臨和吳業坤在日本採訪時表現被指不專業？陳庭欣自爆主持時都發生很多搞笑事，記得有場游泳比賽，見到一名很好身形的男泳手，不禁嘩了出來，她說：「其實這些是人之常情，明白不是每個人都有機會去捕捉咁重要的一刻，很多人會很興奮，我明白當刻心情，覺得又不是很錯的罪行。」陳貝兒說向來做節目都會自行delay 1秒，想清楚才講，是她的方法。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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