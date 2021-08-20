曾江讚石堅內力深厚 雪妮難忘握手被弄傷

【明報專訊】曾江、雪妮、王菀之和谷德昭昨日到新城，分別擔任薛家燕（家燕姐）主持的節目嘉賓。家燕姐表示為配合香港電影資料館20周年，節目有個「光影夢工場」環節，故邀請當年最紅的武打演員曾江和雪妮做訪問。家燕姐爆他們一日拍兩組。豈非無得瞓？曾江說：「無得瞓不要緊，還要拍打戲，當年沒有用替身，全部親身上陣。」

雪妮稱最辛苦是一場戲直落，要記十幾二十招。曾江認同說：「一次過打十幾招，要夾好多人，一個做得不好就要從頭來過，初時都有體力，當20個take就不行了。」家燕姐稱以前的演員不惜身，吊威也和跳彈牀都親身上陣。

曾江表示以前後生沒所謂，上了年紀就不可能，並說：「上了年紀仲得，只有堅叔（石堅），我好怕和他對打，他有功夫底子，內力深厚，有時他會加多一招半式，令我招架不來。」家燕姐稱堅叔真的很勁，用手拍其膊頭就瘀晒。雪妮說：「堅叔來賀我結婚，熱情地和我握手道賀，我戴戒指隻手被他的功力弄傷。」

谷德昭讚王菀之有喜感

王菀之和谷德昭在節目上大談喜劇，谷德昭沒跟王菀之合作過，稱香港喜劇演員不出10個，王菀之是其中一個，有機會都想合作。王菀之不敢講自己是專業喜劇演員，但她喜歡睇喜劇和演喜劇，能引起觀眾共鳴一起大笑，很有意思。

記者：柯美