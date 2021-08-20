炎明熹粉絲穿白衫列隊獻花 惹網民熱議嗌詭異

【明報專訊】早前《聲夢傳奇》學員在麥花臣場館舉行畢業演唱會，獲很多粉絲支持，最後一晚完騷，炎明熹（Gigi）的粉絲為偶像製造驚喜。她由姑丈與工作人員護送離場，穿白Tee制服的粉絲在街上列隊等候，每人手持白色與淡色的花；待Gigi出現便逐一上前獻花兼唱《喜歡你》，Gigi開心到喊。

原本是窩心的安排，不過直擊片段所見，穿白衫的粉絲在行人路上3個一排列陣，在昏暗街燈下，氣氛變得較嚴肅。片段惹來網民議論紛紛，有人稱正值農曆七月，晚上一班白衫人在街頭列隊，予人詭異感覺，被嚇了一跳。

伍仲衡擔心跟《聲夢》學員有代溝

此外，《聲夢》學員鍾柔美（Yumi）、冼靖峰（Archie）與泳兒前晚參與《伍仲衡再搞花臣音樂會》催票直播，伍仲衡表示今次演唱會邀請新一代歌手任嘉賓，笑稱擔心有代溝，並說：「我跟3人年齡有差距，足夠生得出他們有餘，之前為《聲夢》擔任評判，跟Yumi與Archie見過面，但沒有機會交談，趁直播相處多了解。」

Archie期待推出個人作品，希望向伍仲衡邀歌，稱做演唱會嘉賓壓力大，並說：「相信大家有期望，要加緊練歌。」Yumi承認心情緊張，擔心表現失準，故平時練歌對自己要求更高。

泳兒表示之前兩度跟伍仲衡直播，非常愉快，但16日開騷撞正她生日，泳兒說：「16號我生日，請了假，安排17號演出。」伍仲衡答應17日在台上為她慶祝生日。

記者：鍾一虹