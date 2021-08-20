拍《暑假玩到盡》 楊潮凱玩到喉嚨出血

【明報專訊】楊潮凱、伍允龍、岑潔儀和黃婉曼前晚出席電影《復仇殺姬》首映禮。楊潮凱最近拍攝無綫節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》，曬得一身健康膚色，他表示共有4集，還有兩集未拍。說他艷福無邊，他稱：「不敢正視，她們（身材）太犀利了。（怕老婆鬧？）不會，這個班底好熟，再一齊玩，拍攝過程好開心，會想怎樣整蠱對方， 尷尬得來又好笑。（有沒有受傷？）個個都受傷，手腳都擦傷。（玩到出血？）應該是玩到喉嚨出血，猛咁嗌，好攰，但拍得很開心。」對於有網民將該節目與ViuTV的《海陸競技場》比較，比併女藝人身材？楊潮凱稱沒看《海陸競技場》，但知網上有人討論，「一齊做好件事，最緊要兩個節目都有人睇」。他又透露會和黎諾懿主持新節目《醫醫我不想再病了》， 每集有不同嘉賓及專業醫生講解。

伍允龍準備開新戲

伍允龍臉上貼上膠布，以為他拍戲受傷，他稱是練習時弄傷，傷口很細，覺得不太好看，所以貼上膠布。他透露最近在教會中心義務教小朋友功夫，但無意開班收錢授徒，因為以前在美國生活，在爸爸開設的武館已徒弟眾多。伍允龍稱剛開電影製作室，目前手上有多個開戲計劃，都是動作片，「邊個會睇我演愛情片？頭炮希望今年底或明年初開拍，是部美麗暴力動作片」。

記者：柯美